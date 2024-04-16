شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتغلب على نوبة الهلع المفاجئة.. مارس الهوايات وأهتم بلقاء الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يوما أنك من كثرة القلق والهلع قد تلفظ أنفاسك الاخيرة، هذا ما يشعر به أغلب من يعانون من تلك النوبات خاصة إذا كانت مفاجئة أو متكررة

وفقا لتقرير نشر في موقعnbcnews فإن نوبات القلق والهلع العارم يعاني منها الكثير من الأشخاص خاصة إذا كانت بشكل مفاجئ أو لأول مرة، يشعر خلالها الشخص بحالة من صعوبة التنفس وعدم القدرة على تنظيم ضربات القلب المتسارعة والعرق الشديد والشعور كأنك سوف تموت الآن

ونصح التقرير بضرورة البدء في اتخاذ خطوات سريعة كي تتخلص من هذه النوبات أهمها ان تبدأ بتدوين المشكلة ومشاعرك التي تشعر بها وتدون كل الأفكار القلقة الشديدة التعقيد التي تمر على عقلك في هذه اللحظة، هذا التدوين يعمل على تصفية الذهن وإخراجها خارج نطاق العقل



اللجوء بشكل مباشر للشخص الذي يستطيع أن يهدئك ويعلم جيدا حالتك وهؤلاء المحيطين بك يكونون عامل مساعد هام جدا للسيطرة على هذه النوبة



وفي السياق ذاته قال الدكتور أشرف سلامة استشاري الطب النفسي بالقصر العيني أن النوبات التي تصيب البعض نتيجة الهلع أو القلق قد يستطيع الإنسان من خلال تطوير فكره، وتغيير نظرته للأفكار القلقة، التخلص من نوبة الهلع واى مشكلات تصاحبها منها:

اهتم بترك البيئة المضطربة التي جعلتك تعاني من هذا القلق أو الهلع المفاجئ

اهتم بشكل مباشر بالتقنيات البسيطه مثل غسيل الوجه أو ترديد كلمات يمكنك أن تطمئن بها نفسك مثل أنا افضل، أنا بخير

سيطر على جسدك وعلى تنفسك فلا تترك جسدك أو تنفسك خارج سيطرتك لا تفعل حركات لا إراديه بيديك أو قدميك أو اهتزاز القدمين على سبيل المثال وحاول أن تنظم تنفسك

كلما شغلت نفسك وعقلك بالكثير من الأفعال المفيدة والمحببة إليك كلما كنت أقل مرورا بنوبات الهلع،مارس هوايات أو قابل أصدقاء تحبهم، أو ادرس أو أهتم بشخص يحتاج لمساعدتك، ولا تدخل دائرة القلق



زيارة الطبيب النفسي المختص يساعدك كثيرا على التخلص من تلك النوبات ومن أسبابها فالجلسات السلوكية وبعض الأدوية التي قد يحتاجها بعض الأشخاص في الحالات المتقدمة تفيد بشدة فاستشر طبيبك



