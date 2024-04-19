شكرا لقرائتكم خبر عن خايف تتخن.. نصائح بسيطة لتجنب زيادة وزنك أثناء ساعات العمل المكتبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشكل تحقيق التوازن بين أداء مهام عملك والحفاظ على صحتك تحديًا كبيرًا، ولكن إجراء بعض التعديلات البسيطة على روتينك اليومي قد يمكنك من التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة العنيدة، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" الاستراتيجيات العملية التي تساعد فى تجنب أي زيادة بالوزن أثناء ساعات عملك.

فيما يلى.. 4 نصائح بسيطة لتجنب زيادة الوزن أثناء ساعات العمل: الحركة كلما أمكن ذلك

بدلًا من إرسال بريد إلكتروني إلى زميلك في العمل على سبيل المثال، يمكنك التحرك إلى مكتبه ومحادثته وجهًا لوجه، المهم القيام بأى حركة ولا تلزم المكتب طوال الوقت، لن تحرق السعرات الحرارية فحسب، بل ستعزز أيضًا مستويات الطاقة والإنتاجية لديك.

أثناء العمل، احرص على تناول وجبة غداء تغذي جسمك وعقلك، بدلًا من تناول الوجبات الخفيفة المصنعة أو الوجبات السريعة، بدلًا منذ لك تناول وجبات غداء صحية مليئة بالبروتينات الخالية من الدهون والخضرلوات الملونة والحبوب الكاملة.

إرهاق نفسك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل، حيث يجب عليك الاستماع إلى إشارات جسدك وإعطاء الأولوية للراحة والاسترخاء عند الحاجة، من خلال إضافة فترات راحة قصيرة طوال اليوم للتمدد أو التأمل أو ببساطة أخذ بعض الأنفاس العميقة.

لا تنسى شرب الماء

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن الترطيب هو المفتاح، فلا يساعد الماء فقط على التخلص من السموم وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإفراط في تناول الطعام، لذلك من المهم الاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول يدك أثناء ساعات العمل وتناولها بانتظام، لن تبقى رطبًا ونشطًا فحسب، بل ستدعم أيضًا عملية إزالة السموم الطبيعية من جسمك.