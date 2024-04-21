شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية وجبة الإفطار لمريض السكر.. لا تتجاهلها لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدراسات، أن وجبة الإفطار الصحيحة لمريض السكرى تساعد على تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وكذلك تقلل متوسط مستويات السكر في الدم، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يضر بالتحكم في نسبة السكر في الدم طوال اليوم.

وفقًا للأطباء، بدلًا من تناول أي شيء، يجب التركيز أكثر على وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين.

بحسب موقع تايمز ناو فإن وجبة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ومعتدلة البروتين تميل إلى أن تكون أقل في الكربوهيدرات وأفضل لمرضى السكري.

على الرغم من أن عوامل مثل وزن الجسم والنشاط والتوتر والوراثة تلعب دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي يعد أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لإدارة نسبة السكر في الدم.

باعتبار أن وجبة الإفطار هي الوجبة الأولى في اليوم، يجب عليك اختيار الطعام بحذر.

وقال الأطباء أن وجبة الإفطار يجب أن تكون مزيجًا مناسبًا من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الجيدة والخضروات لمرضى السكر.

تساهم أطعمة الإفطار، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، في تقلبات نسبة السكر في الدم.

وقال الدكتور أحمد السنهورى، أخصائي الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، أن وجبة الإفطار لمرضى السكرى يجب أن تحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة أعلى من الدهون الصحية والألياف والبروتين، وذلك للحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم ولتمنحك الطاقة خلال اليوم.

وأشار إلى أن بعض مرضى السكري يعانى من ارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح لأن الكبد يكسر مخازن السكر في هذا الوقت، يمكن أن تكون خلاياك أيضًا أكثر مقاومة للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم.

وتابع، أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم ويساعد على منع ارتفاعه في وقت لاحق من اليوم.

وعن مخاطر عدم تناول وجبة إفطار لمريض السكر قال أن تجاهل وجبة الإفطار له تأثير سلبي على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال اليوم، لذا يجب أن يركز مريض السكر على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين.