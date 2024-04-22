شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الأمراض غير السارية تتسبب في 84% من الوفيات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلِقَت اليوم مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" في مجموعة من المدارس الابتدائية الحكومية بمحافظة القاهرة بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحافظة القاهرة، وبنك الطعام المصري، وذلك بحضور وزارة الصحة والسكان ، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ومحافظ القاهرة السيد اللواء خالد عبد العال.

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتور نعمة عبد، " إن صحة الأفراد لا تعتمد فقط على مجموعة العوامل البيولوجية المترابطة التي تشمل الأبعاد الجسدية والعقلية والنفسية، بل إنها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك حيث إنها تتأثر بشدة بالمحددات البيئية، والسلوكية، والاجتماعية والاقتصادية. ومنظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم الحكومات في تهيئة المناخ لبيئة صحية والعمل على خفض التعرض لعوامل الخطورة التي تؤدى الى الأمراض غير السارية والإصابات.

وأكد، إن الأمراض غير السارية تتسبب في حوالي 84% من الوفيات في مصر، كان من الأهمية العمل على عوامل الخطورة الأكثر انتشاراً والتى من أهمها التغذية غير الصحية ومن هنا تأتي أهمية المبادرة في العمل على تثقيف وتغيير سلوكيات النشء والأجيال القادمة فيما يتعلق بالتغذية السليمة."

أضاف وزير التربية والتعليم أن هذه المبادرة حققت خطوات جادة في تحسين بيئة التغذية في المدارس الشريكة المستهدفة، وتم استكمال إدخال التغييرات اللازمة على المقاصف المدرسية لتقديم بدائل صحية للطلاب في المرحلة الابتدائية في 15 مدرسة بمحافظة القاهرة، وتم تصميم وطباعة وتوزيع المواد التثقيفية للمجتمع المدرسي، بناءً على دراسة للمعرفة والاتجاهات والسلوكيات الغذائية للطلاب والعاملين بالمدارس، كما تم التنسيق مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية الطازجة في المقاصف المدرسية، مع تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تغيير الوعى الصحى عند الأطفال وزرع أفكار جديدة من أجل تحسين البيئة التغذوية، وتحسين صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة على المدى البعيد، وتدريب المدرسين ليكون لديهم القدرة على تصحيح مفاهيم وعادات الأطفال الخاطئة عن طريق تطبيق الأساليب الصحية بالمدارس المشاركة فى مشروع المدن الصحية، وعمل تثقيف عن التغذية الصحيحة.

وبمناسبة إطلاق المبادرة، سيتولى بنك الطعام المصري، توفير أغذية صحية مع مراعاة معايير سلامة الغذاء، وتشغيل المقصف المدرسي وتقديم أنشطة تفاعلية لتعزيز الرسائل الصحية بشكل مبسط وجذاب في المدارس المختارة، وذلك ضمن برنامج "التغذية للمدرسية" للبنك، والذي يعد أحد أهم برامج محور الوقاية من انتشـار سـوء التغذية بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال البالغين حتى عمر 12 سنة مـن خـلال التحـول مـن السياسـات العلاجية إلى الأنشـطة الاحترازيـة التـي تهـدف إلى الحـد مـن احتماليـة انعدام الأمن الغذائي.

من جانبه قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك حرص على المشاركة في مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، لتطابق أهدافها الاستراتيجية مع برنامج "التغذية المدرسية" لبنك الطعام، والذي يهدف إلى توفير وجبـات مدرسـية صحية وآمنة للأطفال بما يسهم في تلبيـة الاحتياجات الغذائية الأساسية للنشء والحــد مــن ســوء التغذيــة، ويساعدهم على النمو بشكل أفضل وكذلك تنمية عادات صحية على المدى الطويل، كما ينعكس على تفوقهم الدراسي بالإضافة إلى كسب مهارات حياتية.