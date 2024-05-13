يكفى 15 فنجال قهوة سعودية يومياً.. تعرَّف على ٦ أعراض لزيادة الكافيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكّدت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن القهوة صديقة كل وقت، داعية إلى أخذ لذتها وترك ضررها، مشيرة إلى أنه يجب عدم تجاوز شرب 4 أكواب قهوة سوداء يومياً “400 ملجم”، أو 15 فنجال قهوة سعودية؛ للحفاظ على صحة القلب.

وأوضحت “صحة الشرقية”، أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين “الأرق والغثيان، والصداع وآلام الصدر، وتسارع نبضات القلب، والهلوسة، وصعوبة التنفس، وفقدان التحكم في العضلات”.