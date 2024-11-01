شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لا تتناولها "نص سوى".. تسبب أضرارا للمعدة وتسمما غذائيا والان مع تفاصيل الخبر

تناول الطعام النيء أو المطبوخ جزئيًا هو ممارسة شائعة في العديد من الثقافات، وفي حين أن بعض الناس يحبون تناول الأطعمة النيئة، يعتقد خبراء الصحة أن هناك أطعمة معينة لا ينبغي تناولها نيئة لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى المنقولة بالغذاء والحساسية وغيرها من الحالات الصحية الأساسية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أطعمة شائعة يجب تجنب تناولها نيئة أو المطهية قليلًا: الدجاج

تناول الدجاج المطهى قليلًا قد يكون ضارًا بالصحة، خاصة أنه يحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر، ويمكن أن تسبب هذه الكائنات أمراضًا معوية شديدة، مما يؤدي إلى أعراض مثل الإسهال والحمى وتشنجات البطن، وبالتالي، يُنصح بطهي الدجاج بشكل صحيح إلى درجة حرارة 75 درجة مئوية حتى تقتل هذه البكتيريا، مما يجعله آمنًا للأكل.

البيض

بعض الناس يحبون تناول البيض غير مكتمل السوى، لأنه يُعتقد أنه أفضل مصدر للبروتين، ولكن هذه الممارسة قد تؤدي إلى العديد من الالتهابات والأمراض المنقولة بالغذاء والتي يمكن أن تؤدي إلى حساسية غذائية شديدة والتسمم الغذائي، في الواقع، يمكن أن يحتوي البيض النيئ على بكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي، لذلك يُنصح بطهي البيض حتى يصبح الصفار والبياض ثابتين، مما يقلل من هذا الخطر، ويجعله آمنًا للاستهلاك.

القرنبيط والبروكلي

بعض الناس يُفضلون تناول البروكلي أو القرنبيط المقرمش وغالبًا ما يكون مسلوقًا جزئيًا، ولكن هذا الأمر قد يسبب لك مشكلات صحية، لأن كليهما من الخضراوات الصليبية التي تحتوي على مركبات يمكن أن تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية، وفي حين أن هذه الخضراوات مغذية ومفيدة عند طهيها، إلا أن تناولها نيئة بكميات كبيرة قد يؤثر سلبًا على أولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية.

السبانخ

على الرغم من جميع العناصر الغذائية المغذية الموجودة في السبانخ، إلا أن تناولها نيئة قد يسبب عدم الراحة لأنها تحتوي على حمض الأكساليك، الذي يمكن أن يرتبط بالكالسيوم والحديد، مما يقلل من امتصاصهما، وقد يساهم حمض الأكساليك في تكوين حصوات الكلى، وقد يقلل طهي السبانخ من محتواها من حمض الأكساليك، مما يجعل عناصرها الغذائية أكثر توفرًا بيولوجيًا.

الفطر (عيش الغراب)

تحتوي أنواع معينة من الفطر النيئ، وخاصة الأصناف الشائعة، على الأجاريتين، وهو مركب مسبب للسرطان، ويُقلل طهي الفطر من مستويات الأجاريتين ويعزز نكهته وقابليته للهضم، لذلك من الأفضل دائمًا طهي الفطر قبل الأكل.

بعض أنواع الأسماك

في حين أن بعض الأسماك، مثل التونة والسلمون، غالبًا ما يتم استهلاكها نيئة أو مطبوخة جزئيًا أو معالجة، يعتقد خبراء الصحة أن تناولها نيئة يمكن أن يجعلها عرضة للمبيدات الحشرية والطفيليات وما إلى ذلك.

الفول السوداني

قد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية الفول السوداني من العديد من الأمراض عند تناولها في صورته الخام، لأن الفول السوداني الخام يحتوي على الأفلاتوكسين، وهي مركبات سامة تنتجها بعض أنواع العفن، وترتبط هذه السموم بمخاطر صحية، بما في ذلك تلف الكبد والسرطان، لذلك فإن تناول الفول السودانى المحمص لا يُعزز نكهته فحسب، بل يُقلل بشكل كبير من مستويات الأفلاتوكسين.