اليوم العالمي للقهوة: تأثيرها على صحة الأطفال والحوامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - القهوة ليست مجرد مشروب داكن يوقظ الحواس، بل هي ثقافة وحضارة وعادة يومية تجمع الشعوب منذ مئات السنين، ومن هنا جاء تخصيص اليوم العالمي للقهوة للاحتفال بمكانتها العالمية، والاعتراف بقيمتها الاقتصادية والثقافية والصحية. لكن وراء هذا اليوم العالمي قصة تستحق أن تُروى، وأهدافاً تُفهم، وتأثيرات يجب أن تُناقش، خاصة على الأطفال والحوامل، باعتبارهما الفئتين الأكثر حساسية تجاه الكافيين.

في هذا التقرير نذهب مع الدكتور أحمد منصور أستاذ التغذية العلاجية في جولة مطوّلة؛ لنتعرف إلى معلومات كثيرة تخص القهوة، تاريخها وسر مكانتها الفريدة، وما الذي يعنيه الكوب الصغير من القهوة على الطفل والحامل والإنسان العادي، وهل هي عادة؟ إلى جانب المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للقهوة عموماً

تأثير القهوة على الأطفال

يؤثر الكافيين بشكل متفاوت على الأشخاص بسبب الفروق الفردية بين كل طفل وآخر، لكن يظل هناك مجموعة من الآثار الجانبية المشتركة بين كل الأطفال بسبب تناولهم القهوة التركية، إذ غالباً ما تصادف إذا ما ارتدت أحد مقاهي تقديم أنواع القهوة في منطقتك، مجموعة من المراهقين -وربما حتى بعض الأطفال الأصغر سناً- يتوقفون لتناول فنجان من القهوة، وأغلبهم يطلبون القهوة المثلجة، وقد تبدو صورة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً يشرب القهوة غير مستحبة إلى حد كبير، فهو في الحقيقة طفل يستمتع بعادة الكبار، من هذه التأثيرات ما يلي، حسب بعض الخبراء والاختصاصيين:

القهوة تضر الطفل

تسبب للأطفال مشاكل في النمو

تعوق القهوة نمو الطفل، وذلك لاحتوائها على الكافيين الذي يمنع تكوين روابط أساسية في منطقة الدماغ، وفي فترة المراهقة بعد اكتمال معظم الوصلات العصبية المخية، تكون القهوة سبباً في جعل هذه الوصلات العصبية أقل كفاءة، في دراسة على فئران التجارب، وجد أن الفئران التي تناولت القهوة حدثت لها مشكلات في النوم والنمو العقلي، مقارنة مع الفئران التي لم تتناول القهوة.

تتسبب بمشكلة في النوم

يحتاج الأطفال من سن 8 إلى 12 سنة للنوم لمدة 10 ساعات يومياً، ويحتاج المراهقون لحوالي 8 أو 9 ساعات يومياً من النوم، لكن يؤدي شرب القهوة التركية خاصة في المساء إلى صعوبة في النوم وقد يمتد التأثير لحدوث الأرق، حيث تؤثر القهوة بشكل كبير على نوم المراهقين، فكل 10 مللي غرامات من الكافيين تحرمه من النوم 8 ساعات بنسبة 12٪.

تؤثر القهوة على التغذية

يتميز الكافيين المكون الرئيسي في القهوة التركية، بطبيعته المحفزة، بسبب عمله في منطقة الإدمان في الدماغ، بالتالي يؤثر في اختيارات وتفضيلات الأطعمة، ويكون سبباً مباشراً في فقدان الشهية، وظهور مشكلات غذائية للطفل.

مشكلة التعود على الكافيين

ينشأ عن التعود على شرب كمية ما من القهوة التركية يومياً حالة من الارتباط بين شرب القهوة وعدم الشعور بالكثير من المشكلات ومنها الصداع عند الأطفال، ولذلك يلاحظ تغير مزاج الطفل عندما يقلل كمية القهوة، أو يتوقف عن شرب القهوة تماماً، فيما يشبه أعراض الانسحاب من الإدمان.

القهوة تؤثر على التركيز عند الأطفال

ينتج عن شرب كميات كبيرة من القهوة عند الأطفال الصغار إصابتهم بفرط النشاط، وهذا قد يفقدهم التركيز في الاستماع والأنشطة في المدارس، بسبب فرط الطاقة التي يشعرون بها في أجسادهم على أثر القهوة.

تؤدي إلى نقص الكالسيوم

توجد علاقة عكسية بين الكافيين وبين الكالسيوم، على سبيل المثال، عند شرب القهوة للأطفال بمعدل 100 مللي غرام فإن الطفل يفقد في المقابل ما يعادل 6 مللي غرامات من كالسيوم عظامه، وهو ما يحتاجه بشدة في مرحلة طفولته لتدعيم نمو العظام، والوقاية من خطر هشاشة العظام، وكذلك تدعيم نمو الجسم كله.

تؤثر على أسنان الطفل

تصنف القهوة على أنها حمضية، والمشروبات الحمضية بدورها تؤثر سلباً على الأسنان وتضعفها، وبالتالي تظهر التجاويف وتزيد مع الوقت في مينا الأسنان أضرار شرب القهوة للأطفال، زيادة خطر تعرض أسنان الأطفال للتسوس من البالغين، والأطفال الذين يشربون القهوة يعانون من مشاكل صحية في الفم واللثة عامة والأسنان خاصة إذا كانوا يشربونها بكثرة.

تتسبب القهوة بالجفاف للأطفال

تؤثر القهوة في المحتوى المائي للجسم، وذلك لأنها تزيد من تُخلّص الجسم من الماء، ويوصي بها بعض الأطباء كبديل لمُدرات البول، لذلك فإن من أضرار القهوة أنها تسبب الجفاف عند الأطفال والمراهقين إذا لم يحافظوا على شرب كميات كبيرة من الماء لتعويض المفقود من جسمه بسبب شرب القهوة.

هل يمكن للصغار شرب القهوة؟

هذا يعتمد على عمر الطفل، وكلما كان صغيراً في السن، يوصى بامتناعه عنها، الجانب السلبي الكبير في شرب الأطفال للقهوة هو محتوى الكافيين. حالياً، لا توجد إرشادات أكيدة بشأن تناول الكافيين فيما يتعلق بالأطفال. لكن وبكل الأحوال فإن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لا تشجع على استهلاك الكافيين للأطفال. ومع ذلك، لدى بعض البلدان مثل كندا بعض الإرشادات الأساسية، التي يوصون من خلالها بالحدود اليومية من الكافيين:

الأعمار من 4 إلى6: 45 مجم (حوالي نصف فنجان قهوة)

الأعمار من 7 - 9: 62.5 ملغ

الأعمار من 10- 12: 85 ملغ

المراهقون: 85 - 100 ملغ

تعرّفي إلى المزيد:أفضل الأطعمة لتغذية طفلك قبل أن يبلغ عامه الأول

تأثير القهوة على الحامل والجنين

الكافيين بالقهوة يصل للجنين



الحمل مرحلة حساسة جداً، وأي مادة تدخل جسم الأم تصل بشكل أو بآخر إلى الجنين، وإليكِ المعلومات الآتية، إذا كنت حاملاً وتشربين القهوة:

احتمال الإجهاض والولادة المبكرة : إذ أظهرت بيانات طبية أن استهلاك الكافيين بكميات تتجاوز 200 ملغ رام يومياً - ما يعادل تقريباً فنجانين من القهوة، مرتبط بزيادة احتمالات حدوث الإجهاض أو الولادة قبل الأوان، وذلك نظراً لتأثير الكافيين على تدفق الدم إلى المشيمة، مما قد يعوق وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لنمو الجنين بالشكل الأمثل.

: إذ أظهرت بيانات طبية أن استهلاك الكافيين بكميات تتجاوز 200 ملغ رام يومياً - ما يعادل تقريباً فنجانين من القهوة، مرتبط بزيادة احتمالات حدوث الإجهاض أو الولادة قبل الأوان، وذلك نظراً لتأثير الكافيين على تدفق الدم إلى المشيمة، مما قد يعوق وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لنمو الجنين بالشكل الأمثل. قدرة الكافيين على عبور المشيمة: أما النمو الجنيني السليم فيتأثر أيضاً بكمية الكافيين التي تتناولها الحامل؛ فالكافيين قادر على عبور المشيمة، ما يعني أن الجنين يتعرض لتأثيراته المباشرة من دون أن يمتلك الكبد الناضج القادر على التعامل معه كما في البالغين، وقد يرتبط ذلك بارتفاع احتمالات انخفاض وزن المولود عند الولادة ، أو وجود تأخر في النمو العقلي والحركي لاحقاً، وفقاً لبعض الدراسات الطبية

أما النمو الجنيني السليم فيتأثر أيضاً بكمية الكافيين التي تتناولها الحامل؛ فالكافيين قادر على عبور المشيمة، ما يعني أن الجنين يتعرض لتأثيراته المباشرة من دون أن يمتلك الكبد الناضج القادر على التعامل معه كما في البالغين، وقد يرتبط ذلك بارتفاع احتمالات انخفاض وزن المولود عند الولادة ، أو وجود تأخر في النمو العقلي والحركي لاحقاً، وفقاً لبعض الدراسات الطبية امتداد تأثير الكافيين إلى ما بعد الولادة: في بُعدٍ جديد؛ يمتد تأثير الكافيين إلى ما بعد الولادة؛ حيث تُظهر أبحاث أولية أن الاستهلاك العالي للكافيين خلال الحمل، قد يكون له علاقة بزيادة خطر إصابة الجنين ببعض المشاكل الصحية في مرحلة الطفولة، مثل السمنة المبكرة أو حتى بعض أنواع السرطان ، لهذا لابد من الحذر الغذائي خلال فترة تكوين الجنين.

الجرعات المناسبة للفئات المختلفة

البالغون الأصحاء: 300–400 ملغ يومياً (ما يعادل 3–4 أكواب قهوة).

300–400 ملغ يومياً (ما يعادل 3–4 أكواب قهوة). المراهقون: لا تزيد عن 100 ملغ يومياً.

لا تزيد عن 100 ملغ يومياً. الأطفال: يفضل الامتناع تماماً.

يفضل الامتناع تماماً. الحامل: 200 ملغ يومياً كحد أقصى.

200 ملغ يومياً كحد أقصى. مرضى القلب والضغط: يجب استشارة الطبيب؛ إذ قد يوصي بخفض الكمية أو الامتناع.

الكافيين يسبب اعتماداً نفسياً وجسدياً عند بعض الأشخاص، بينما التوقف المفاجئ قد يسبب: صداعاً، تعباً وإرهاقاً، صعوبة في التركيز، والاعتدال في استهلاكها يجعلها عادة صحية أكثر من كونها خطراً.

تابعي أيضاً: كيف أعرف أن طفلي يعاني من حساسية الطعام؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.