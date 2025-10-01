أضرار في نورث كارولينا مع هبوب إعصارين بالمحيط الأطلسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إدارة المتنزهات الوطنية إن منازل غير مأهولة على طول ساحل أوتير بانكس في ولاية نورث كارولينا انهارت في المحيط أمس الثلاثاء مع هبوب إعصاري هومبرتو وإيميلدا في المحيط الأطلسي.

وقال مايك باربر، أحد المتحدثين باسم إدارة المتنزهات إن المنازل، التي كانت تستند على ركائز عالية، انهارت بعد الظهر في بوكستون وهي منطقة تقع على إحدى الجزر التي تشكل مجموعة جزر أوتير بانكس.

وقالت هيئة شاطئ كيب هاتيراس الوطنية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وجاء في المنشور أن المزيد من الانهيارات أمر محتمل نظرا لظروف المحيط وحث على تجنب تلك المواقع، بما في ذلك العديد من المناطق الواقعة على بعد عدة أميال إلى الجنوب للبقاء بعيدا عن الأنقاض.