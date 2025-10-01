شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر مع ترقب الأسواق لخطط "أوبك+" ومخاوف ضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •أسعار الذهب تواصل تحطيم أرقامها القياسية

•هبوط الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،لتقترب بشدة من الوصول إلى حاجز 3,900 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي المتضرر بشدة من دخول الإغلاق الحكومي حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.



بالإضافة إلى احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات، تترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الهامة عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة ،والتي يعتمد عليها كثيرًا الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أدواته النقدية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (3,884.17 $) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,859.01$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,853,48$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.7% ، في رابع مكسب يومي على التوالي ،بسبب مخاوف إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة.



مكسب شهري ضخم

على مدار تعاملات شهر سبتمبر المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بحوالي 12% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ أغسطس 2011.



وتعاذ تلك المكاسب الشهرية الأكبر في 14 عام إلى الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ،بسبب مخاوف الاستقرار المالي في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.45% ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 97.48 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع بعدما أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها بعد منتصف الليل، بعد فشل الكونغرس في إقرار مشاريع قوانين التمويل ،بعد عجز ترامب والحزب الجمهوري و الديمقراطي في التوصل إلى اتفاق مؤقت فى اللحظة الأخيرة.



حذّر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين في الكونجرس يوم الثلاثاء من أن السماح بإغلاق الحكومة الفيدرالية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك إغلاق برامج مهمة لهم.



الفائدة الأمريكية

•أشار تقرير فرص العمل المتاحة يوم الثلاثاء إلى نمو طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، إلى جانب تراجع في وتيرة التوظيف، ما يشير إلى تراجع قوة سوق العمل.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 90% إلى 95% ، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،تصدر فى وقت لاحق اليوم وظائف الشركات الخاصة الأمريكية ،وغداً الخميس طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر سبتمبر.



توقعات حول أداء الذهب

•قال الرئيس العالمي للأسواق فى مؤسسة إيه بي سي ريفاينري " نيكولاس فرابيل": إن الذهب يستفيد من "المخاوف المتعلقة بضعف الدولار، والوضع السياسي المرتبط بأزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي بشكل عام.



•وقال محلل المعادن الثمينة في دويتشه بنك "مايكل هسويه" في إشارة إلى ارتفاع سعر الذهب: من الصعب توقع نهاية فورية، ونتوقع مزيدًا من القوة على المدى القريب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت بالأمس بنحو 1.15 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,012.88 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 15 يوليو 2022.