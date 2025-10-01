- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 01-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-01 11:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب بتداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 47.50$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدلل على قوة وسيطرة هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، واستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكاً يساعد على استقرار المسار الصاعد.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل