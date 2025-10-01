تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 01-10-2025

استقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب بتداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 47.50$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدلل على قوة وسيطرة هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، واستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكاً يساعد على استقرار المسار الصاعد.

