تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 01-10-2025

2025-10-01 11:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستهدفنا السعري الصباحي عند المقاومة 4,280$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

 

