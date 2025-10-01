تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 01-10-2025

قفز سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستهدفنا السعري الصباحي عند المقاومة 4,280$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

