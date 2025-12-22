"أبوظبي للدفاع المدني" يشارك بتنظيف أعماق البحر بميناء دبا الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء بفريق من الغواصين المتخصصين والمعتمدين في البحث والإنقاذ، في مبادرة تنظيف أعماق البحر في ميناء دبا الفجيرة ضمن المحميات البحرية المخصصة من قبل هيئة الفجيرة للبيئة ،وذلك في إطار المبادرة الوطنية المجتمعية "7 فرص تطوعية في 7 إمارات".

وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرات الوطنية المجتمعية التي تهدف إلى توفير فرص تطوعية متنوعة في مختلف إمارات الدولة السبع بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية.