وزير الطاقة يتفقد مدينة سواكن

أكد وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد اهتمام الدولة بإعادة إعمار مدينة سواكن التاريخية من خلال توفير الخدمات وتمديد شبكة الكهرباء لتشمل جميع احياء المدينة . جاء ذلك لدى زيارته الأحد لمدينة سواكن ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء بحضور والي البحر الاحمر الفريق مصطفى محمد نور والمدير التنفيذي لسواكن وعمدة سواكن وعدد من قيادات الإدارة الأهلية بسواكن. وطاف وزير الطاقة ووالي البحر الاحمر والوفد المرافق لهما أحياء مدينة سواكن التي لم يشملها التيار الكهربائي وأكد الوزير التزامه بالعمل الجاد في توفير الخدمات الضرورية لمدينة سواكن المتمثلة في الكهرباء من اجل إعادة إعمار مدينة سواكن التاريخية وإعادتها سيرتها الاولى، معرباً سعادته بزيارة سواكن مثمناً روح التعاون بين أبناء سواكن وبورتسودان في تقاسم خدمات الكهرباء. ومن جانبه قال والي البحر الاحمر الفريق مصطفى محمد نور ان ملف كهرباء سواكن أمام وزير الطاقة ومدير عام توزيع الكهرباء بالسودان مرحباً بوفد الوزارة وشركة كهرباء السودان للوقوف ميدانياً على حاجة سواكن للكهرباء، مؤكداً ان مدينة سواكن شهدت توسعاً كبيراً خلال الفترة الاخيرة مما جعل حوالي 11 حي من احيائها خارج الشبكة القومية للكهرباء. سونا

