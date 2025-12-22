تكنولوجيا: منصة YouTube Music قد تعتمد التصميم الجديد لواجهة Now Playing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لأكثر من عام، قامت YouTube Music باختبار عدة تصميمات جديدة لشاشة Now Playing على نظامي Android وiOS.

مقارنةً بالواجهة الحالية المستقرة، يستخدم التصميم الجديد أيقونات لتبديل “الأغنية” و“الفيديو”، مما يجعله أكثر وضوحًا ونظافة، ويفوق الإصدارات السابقة التي أزالت هذا الخيار بالكامل واستبدلته بزر في أسفل القائمة.

هذا التبديل موجود في YouTube Music منذ فترة طويلة، وإزالته كانت ستؤثر على ذاكرة المستخدم الحركية، كما كانت ستقلل من أهمية مكتبة فيديوهات الموسيقى.

لم يُعدّل هذا التصميم شريط التمرير أو عناصر التحكم أو قائمة التشغيل السفلية، لكن الشريط أصبح مستديرًا وفقد مؤشر التشغيل. وعند التمرير النشط، يصبح الخط أكثر سمكًا، وهو تحديث جيد يتماشى مع واجهة YouTube الرئيسية.

أما التغيير الأكبر، فيتعلق بالعلامات الثلاثة أسفل الشاشة. حيث تم الاحتفاظ بعلامة واحدة فقط باسم “Up Next” والتي أُعيدت تسميتها حسب الألبوم أو قائمة التشغيل أو الميكس الجاري الاستماع إليه. وأزالت Google علامتي Lyrics وRelated، بحيث يمكن الوصول إلى الأخيرة عبر الضغط على اسم الأغنية.

تم نقل وظيفة عرض كلمات الأغاني إلى شريط التمرير، حيث يظهر أحيانًا بعد زر الإعجاب أو عدم الإعجاب، وفي تصميمات أخرى كعنصر رابع جزئيًا خارج الشاشة. التصميم الأول أفضل نظرًا لاستخدامه المتكرر.

يتيح هذا التحديث عرضًا مزدوجًا يجمع بين عناصر التحكم وقائمة الانتظار، وهي فكرة جيدة، لكنها تتطلب نقل أجزاء أخرى من التطبيق تُستخدم كثيرًا.

شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور هذا التصميم أمام مزيد من المستخدمين، لكنه لم يُطرح بعد على نطاق واسع. ويأمل المستخدمون أن تكون YouTube Music قد استقرت على هذا التصميم وأن تنتهي اختبارات A/B التي بدأت منذ نوفمبر الماضي.

المصدر