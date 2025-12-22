الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-12-2025

2025-12-22 10:36AM UTC

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بتخطي مستوى المقاومة المهم 89,000$، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم إيجابية تكسبه زخماً متجدد، في ظل تأثره باختراقه لخط ميل فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السعر على المدى القريب.

