انت الان تتابع خبر السوداني والعبادي يؤكدان على أهمية الإسراع بإنجاز الاستحقاقات الدستورية بموعدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ"الخليج 365"، أن "السوداني استقبل العبادي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وما تتطلبه من تنسيق وتعاون مشترك لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة الإعمار والتنمية في جميع المحافظات".



وتابع البيان، أنه "تم التأكيد على ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات الزمنية المحددة؛ بما يسهم في استكمال مسار الإصلاح والتنمية، وخدمة المصلحة الوطنية العليا للبلاد".