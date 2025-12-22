تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-12-2025

سجل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) قفزة سعرية ملحوظة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استناده القوي على خط اتجاه فرعي صاعد يدعم مساره على المدى القصير، وقد نجح الزوج من خلال هذا الارتفاع في استعادة موقعه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً، مما يمثل استعادة لنقطة ارتكاز فنية هامة تعزز من تماسك الاتجاه الصاعد وتمنحه الزخم اللازم لمواجهة أي ضغوط سلبية عارضة.

علاوة على ذلك ترافقت هذه الحركة السعرية الإيجابية مع توارد إشارات واضحة من مؤشرات القوة النسبية تؤكد تنامي القوة الشرائية في السوق، هذا التوافق بين الارتكاز الفني والمؤشرات القيادية يعزز من فرص تمديد المكاسب المحققة على المدى القريب، مما يعكس حالة من التفاؤل بقدرة الزوج على مواصلة رحلة التعافي.