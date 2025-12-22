تحديث توقع سعر الفضة اليوم 22-12-2025

لا يزال سعر المؤشر متأثرا حتى هذه اللحظة بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.35 ليستمر بتشكيل موجات جانبية مختلطة وليستقر من خلالها قرب 98.20.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجديد الضغط على مستوى 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 97.85 والذي بكسره سيفتح باب استئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 97.60 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 97.25.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.30

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز