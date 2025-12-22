انت الان تتابع خبر استكمال إجراءات العودة الطوعية لـ70 عراقيا دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القائم بالأعمال العراقي لدى ليبيا أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السفارة العراقية لدى دولة ليبيا استكملت اجراءات العودة الطوعية ل(70) مهاجراً عراقياً دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي".وأضاف الصحاف أن "الجهود مستمرة بجهد عالٍ لتقصّي مصير العشرات في مناطق عدّة"، مبيناً أن "السفارة تعمل بجهد عالٍ وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة للتعرف على مصيرهم وتسليمهم الى مراكز الايواء المعنية ليتم بعدها البدء بإجراءات إعادتهم طوعا الى العراق".

وبين الصحاف ان "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بفئة الشباب من العراقيين"، لافتاً الى "تكثيف الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا ومجدداً دعوته للعائلات بعدم السماح بزج أبنائهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية".

واوضح الصحاف ان "السفارة تقوم بتمكين المهاجرين من الاتصال بعائلاتهم كما تقدم لهم الطعام والأدوية".