العدل تعلن استحداث مديرية تنفيذ الموصل الثانية

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "افتتاح المديرية الجديدة يأتي في إطار سعي وزارة العدل إلى تعزيز الخدمات العدلية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر شريحة من المواطنين، فضلاً عن تخفيف الزخم على المديريات الأخرى، مما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين بشكل أفضل خدمةً لأهالي المحافظة".

وأشارت إلى أن "هذا الافتتاح يُعد خطوة مهمة لدعم البنية المؤسسية للوزارة في محافظة نينوى، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان بعد التوسع العمراني والكثافة السكانية في الجانب الأيسر من المدينة".
