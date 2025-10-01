تكنولوجيا: Beats تكشف عن Powerbeats Fit بتصميم جناحي يضمن ثبات مثالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Beats اليوم عن إطلاق سماعات Powerbeats Fit اللاسلكية الجديدة، لتضيفها إلى سلسلة Powerbeats المخصصة لعشاق الأداء العالي والتمارين المكثفة. وتأتي هذه السماعات بعد طرح Powerbeats Pro 2 مؤخرًا، لتمنح المستخدمين خيارًا آخر يجمع بين الفخامة والمتانة.

جاءت Powerbeats Fit كخلفٍ لسماعات Beats Fit Pro التي ظهرت قبل أربع سنوات. وتحافظ السماعات الجديدة على التصميم العام نفسه تقريبًا، حيث تعتمد على هيكل صغير مزوّد بجناح مرن لضمان ثبات مريح وآمن داخل الأذن.

كما حصلت السماعات على تصنيف IPX4 لمقاومة الماء والعرق، وتُقدَّم مع أربع مقاسات مختلفة من الوسائد: صغير جدًا، صغير، متوسط، وكبير.

اعتمدت Beats في هذه السماعات على شريحة أبل H1، ورغم أنها ليست الأحدث، إلا أنها تمنح المستخدمين باقة متكاملة من المزايا.

فقد زُوّدت Powerbeats Fit بخاصية إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، إضافةً إلى معادلة صوتية تكيفية، ودعم للصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس عند الاقتران بأجهزة أبل.

كما يحصل مستخدمو أبل على مزايا إضافية مثل الاقتران بلمسة واحدة، والتنقل التلقائي بين الأجهزة المختلفة، ومشاركة الصوت، إلى جانب إمكانية استخدام Siri دون لمس، وخدمة Find My، وغيرها. وفي المقابل، يمكن لمستخدمي اندرويد الاستفادة من تطبيق Beats للتحكم الكامل في السماعات.

تَعِد Beats المستخدمين بسبع ساعات من الاستماع المتواصل عبر السماعات نفسها، تصل إلى ثلاثين ساعة مع استخدام علبة الشحن. ولمن يحتاج إلى شحن سريع، يكفي وضع السماعات داخل العلبة لخمس دقائق فقط للحصول على ساعة كاملة من التشغيل.

تُطرح Powerbeats Fit بسعر 200 دولار أمريكي، وبأربعة ألوان: Jet Black، Gravel Gray، Spark Orange، وPower Pink. وكعرض إضافي، يحصل المشترون الجدد على ثلاثة أشهر مجانية من اشتراك Apple Music.

