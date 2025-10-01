ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 69 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 69 شخصاً لقوا حتفهم جراء زلزال قوي ضرب وسط الفلبين، مما أدى لانهيار المباني وانقطاع الكهرباء وفرار السكان إلى الشوارع.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن أكثر من 140 شخصاً أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم سيبو بوسط البلاد وأقاليم مجاورة مساء أمس الثلاثاء. وقال بيرناردو رافايلتو اليخاندرو، نائب مدير مكتب الدفاع المدني إن معظم الوفيات وقعت نتيجة سقوط الحطام. وأضاف أن الأولوية لعمليات البحث والإنقاذ، خاصة في مدينة بوجو، مركز الزلزال.

وأضاف" مازال هناك هزات ارتدادية، والكثيرون يرفضون العودة إلى منازلهم، خاصة في مدينة بوجو".

وقال المكتب الإقليمى للحد من خطورة الكوارث إن من بين الضحايا 30 شخصاً في مدينة بوجو في إقليم سيبو، حيث وقع انهيار أرضي ناجم عن الزلزال، مما أدى لدفن منازل.

وقال مكتب إدارة الكوارث إن 22 شخصاً لقوا حتفهم في بلدة سان ريميجيو.

وسجل معهد الفلبين لرصد نشاط البركان والزلازل أكثر من 600 هزة ارتدادية، بلغت قوة أقواها 4.8 درجة على مقياس ريختر.