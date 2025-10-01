هيدي كرم تنصح ست البيت: ركزي على سعادتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 02:05 مساءً - وجهت الفنانة هيدي كرم رسالة خاصة لربات البيوت من خلال مقطع مصور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وتحدثت من خلاله عن معايير الجمال ومحاولات الفتيات وربات البيوت بتقليد الفنانات والمؤثرين مشيرة إلى أن كل ما يرونه على الشاشة مزيف وغير حقيقي.

رسالة هيدي كرم للنساء

قالتفي الفيديو: "بصي يا ست البيت يا قمر، إحنا مش حقيقيين، إحنا ايديت وفوتوشوب، واللي مش كده هتبقى مركبة وصلات شعر أو ضوافر أو عاملة عملية تجميل أو نحت أو نفخ أو شفط أو شد، اوعي تقارني نفسك بالست اللي أكل عيشها من ورا شكلها ولبسها، دول ناس زي الفل بس ده شغلهم، لكن إنتي دي مش حياتك".

وأكملت هيدي كرم: "لازم تكوني أحسن نسخة من نفسك، أجمل حاجة ممكن تكون عليها نفسك، عشان صحتك وراحتك النفسية وسعادتك وثقتك في نفسك. ست البيت اللي قاعدة بتربي العيال وبتنشأ مجتمع وجيل وبتعلم وبتفهم وبتنور وبتطبخ وبتراعي".

وأنهت حديثها برسالة قالت فيها: "مش مطلوب منك يا حبيبتي أنك تبقي شبه الناس الي أكل عيشهم من ورا شكلهم، مطلوب منك تكوني سعيدة وراضية عن نفسك وواخدة بالك من صحتك ومن سلامك النفسي".

موسم جديد من مسلسل وتر حساس

يُعرض حالياًمسلسل وتر حساس 2، وجاء هذا الموسم ليستكمل كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية: الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، العائلة والصداقة؛ للتواصل مع جمهور واسع على مدار 45 حلقة.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من "وتر حساس" بعودة "رشيد"، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعياً لاستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه "فريدة"، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

ينضم إلى أبطال الجزء الثاني من المسلسل، النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجي المقدم،، وتميم عبده. كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. ويشارك أيضاً في العمل نخبةٌ من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

