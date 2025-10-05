هل الحمل مع وجود أورام ليفية خطر، وكيف يجب التعامل معه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 07:02 صباحاً - يعدّ الورم العضلي أو الأورام الليفية الرحمية أوراماً حميدة توجد في رحم المرأة، وقد تنمو بسبب زيادة هرمون الإستروجين، لذلك فهي حالة شائعة خلال فترة الحمل، وتصاب بها 6 من كل 10 نساء حوامل بعمر 35 عاماً فما فوق، وتتقلص عادة معظم حالات الأورام العضلية في الرحم من تلقاء نفسها، مع انخفاض مستويات الهرمون بعد الولادة، لذلك لا داعي للقلق، في المقابل بعض الحالات قد تتضخم فيها الأورام العضلية أثناء الحمل، وقد يصعب على الأطباء اكتشافها؛ لتطور ونمو الجنين، مما يجعل الحامل معرضة للعديد من المضاعفات. إليكِ، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أسباب وأعراض الأورام العضلية أثناء الحمل.

أسباب الأورام العضلية أثناء الحمل

إن النساء عرضة لخطر الإصابة بالأورام العضلية أثناء الحمل في سن 35 سنة فما فوق - الصورة من موقع Freepik

تعد النساء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأورام العضلية أثناء الحمل، ممن يعانين من عوامل الخطر التالية:

الحمل في سن 35 سنة فما فوق.

المعاناة من الوزن الزائد أو السِمنة.

لدى الأم الحامل تاريخ عائلي من الورم العضلي.

نقص فيتامين د أثناء الحمل.

الإفراط في تناول الصويا أثناء الحمل.

عادة تتواجد الأورام العضلية لدى النساء اللواتي أصبن به قبل الحمل طوال فترة الحمل، إذا لم يخضعن لعلاج خاص، ولا يتغير حجم معظم الأورام العضلية أثناء الحمل، ومع ذلك، يعاني بعض النساء من زيادة في الحجم في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم ينخفض بعد الولادة، وقد يكون لدى النساء أكثر من ورم عضلي واحد، بمواقع وأحجام مختلفة أثناء الحمل.

على الجانب الآخر، فإن النساء اللواتي حملن قبل سن 35 عاماً، أو استخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية، سواء كانت حبوباً أم حقناً، لفترة طويلة، لديهنَّ خطر أقل للإصابة بهذه الحالة.

تعرفي إلى المزيد حول عواقب هذه الأمراض على الجنين

أعراض الورم العضلي أثناء الحمل

هناك أعراض عليكِ عدم تجاهلها، قد تكون مؤشراً على الإصابة بالأورام العضلية، لذا عليكِ استشارة الطبيب على الفور، وهي:

ألم شديد أثناء الحمل.

المعاناة من نزيف أو بقع.

ألم في أسفل الظهر.

إمساك.

كثرة التبول، والشعور بعدم اكتمال التبول.

وفي المقابل، من الصعب اكتشاف الورم العضلي أثناء الحمل؛ لأنه مغطى بالجنين، بالإضافة إلى أنه في كثير من الأحيان لا يسبب أي أعراض، أفضل شيء يمكن أن تقوم به الأم هو أن تكون في حالة تأهب؛ إذا كان الجنين في الرحم لا يكتسب وزناً طبيعياً.

مخاطر تضخم الورم العضلي على الجنين

تقييد نمو الجنين

من المحتمل جداً أن يحدث تقييد لنمو الجنين؛ لأن الورم العضلي في الرحم يمكن أن يمنع الجنين من النمو والتضخم، كما تشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي يعانين من الأورام العضلية أثناء الحمل؛ أكثر عرضة للإجهاض بمقدار الضعف.

آلام شديدة في البطن أثناء الحمل

الأورام العضلية في الرحم يمكن أن تسبب الألم الذي يتعارض مع الأنشطة اليومية، كما يمكن أن يؤدي هذا الألم الشديد إلى تقلصات الرحم، مما قد يتسبب في حدوث ولادة مبكرة قبل موعدها الطبيعي.

بصرف النظر عن الألم، فإن بعض النساء المصابات بالورم العضلي أثناء الحمل يعانين أيضاً من النزيف في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويعقب هذا النزيف أحياناً إجهاض.

انفصال المشيمة

وجود الورم العضلي في الرحم يقوم بالضغط على الجنين- الصورة من موقع AdobeStock

انفصال المشيمة هو حالة تنفصل فيها المشيمة عن جدار الرحم، والتي قد تحدث إذا كان موقع الورم يمنع المشيمة من الالتصاق بالرحم، كما يمكن أن يؤدي وجود الورم العضلي في الرحم إلى الضغط على الجنين، بحيث يصبح مكانه غير طبيعي بالنسبة لعمر الحمل.

عسر الولادة

أثناء الولادة الطبيعية، يمكن للورم أن يسد قناة الولادة، مما يتسبب في توقف المخاض في منتصف الطريق أو عسر الولادة، ويمكن أن يؤدي الورم العضلي في الرحم إلى نزيف حاد، أو نزيف ما بعد الولادة بعد وقت قصير من ولادة الطفل.

الولادة القيصرية

النساء اللواتي يعانين من الأورام العضلية أثناء الحمل، أكثر عرضة بنسبة 6 مرات للولادة القيصرية، والتي تصبح ضرورية للتغلب على المضاعفات المختلفة للأورام العضلية أثناء الولادة، والتي من أخطرها تمزق جدار الرحم، والذي يحدث أثناء المخاض، أو بعد عدة أيام من الولادة.

ربما تودين التعرف إلى أمور يجب القيام بها قبل الولادة القيصرية

علاج الأورام العضلية أثناء الحمل

تظهر الأورام العضلية عادة بسبب زيادة هرمونات الإستروجين والبروجستيرون، التي تحدث أثناء الحمل، وتتقلص معظم حالات الأورام العضلية في الرحم من تلقاء نفسها، مع انخفاض مستويات الهرمون بعد الولادة، لذلك إذا لم يكن حجم الورم وموقعه يعرّض صحة الحمل للخطر؛ فلا داعي للقلق.

أما إذا كان الورم العضلي كبيراً بدرجة كافية، ويسد قناة الولادة؛ فسيوصي الطبيب بإجراء عملية قيصرية أثناء الولادة، وأثناء العملية يمكن إزالة الورم العضلي من جسم الأم مع ولادة الطفل.

لعلاج الورم العضلي قبل الحمل، سيوصي الطبيب باستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، على شكل حبوب أو حقن، أو اللولب الهرموني، أيضاً قد يصف هرمونات موجهة للغدد التناسلية.

الوقاية من الورم العضلي أثناء الحمل

علاج الأورام العضلية أثناء الحمل أمرٌ معقدٌ للغاية. لذلك، سيكون من الأفضل منعه قبل حدوثه، لذلك اتبعي النصائح التالية:

قبل التخطيط للحمل، يجب عليكِ مراجعة طبيبك بانتظام، خاصة إذا كان عمرك فوق 35 عاماً، وكان حملك هذا هو الحمل الأول، كما يجب عدم تأخير الحمل لهذا العمر.

التمتع بأسلوب حياة صحي، والحد من التناول المفرط للكافيين أثناء الحمل.

تجنب التوتر والقلق، حيث يرتبط الورم العضلي ارتباطاً وثيقاً بعدم التوازن الهرموني، ويمكن أن يكون سبب هذه الحالة الاضطرابات العاطفية والتوتر، ولمنع ذلك؛ حاولي الحفاظ على توازن حالتكِ النفسية طوال فترة الحمل؛ من خلال القيام بأنشطة ممتعة، وعدم التفكير في الأفكار السلبية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.