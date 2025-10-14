هل يمكنكِ اكتشاف أنكِ حامل قبل التحليل؟

هل يمكن أن تكوني حاملاً دون ظهور الأعراض عليك؟

فحص الحمل المنزلي

اعلمي أن مرور جسمك بتجربة الحمل يتسبب في تغيرات هرمونية طبيعية داخل جسمك وخصوصاً حدوث ارتفاع فارق في مستوى هرمون الحمل، ويعرف هذا الهرمون بأنه "هرمون الغدد التناسلية المشيمائية البشرِيّة"، ويتم إفرازه وتكوينه وتركيبه بواسطة المشيمة، ويبدأ إنتاج هرمون الحمل بمجرد أن يتم تلقيح البويضة التي تخرج من مبيض المرأة مباشرة بواسطة النطفة الذكرية الأقوى والأكثر صحة، ولذلك يستخدم معدل هرمون الحمل للكشف عن ثبوت وحدوث الحمل، كما يعمل هذا الهرمون على حث مبيضي السيدة الحامل على إنتاج هرموني الإستروجين والبروجيسترون وذلك للقيام بدورهما المهمين في تثبيت واستمرار الحمل، كما يقوم هرمون الحمل بدور مهم آخر وهو الاحتفاظ بالجسم الأصفر، مما يسهم عن طريق هذا الدور في إفراز هرمون البروجيسترون والذي يساعد بدوره في تهيئة وإعداد البطانة الرحمية وتجهيزها من خلال العمل على زيادة سماكة جدارها عن السماكة الطبيعية والتي تتكون من شبكة من الأوعية الدموية، مما يعني بداية خطوة مهمة وفاصلة وهي تثبيت الجنين في الرحم وتوفير مصدر الغذاء المناسب له.

توقعي أن يكون لديكِ ما يُعرف بالحساسية الهرمونية وهي تحدث في حالات قليلة، أي أن درجة استجابة جسم المرأة الحامل لارتفاع مستوى هرمون الحمل الذي يحدث بشكل متوقع وأن ترتفع هذه النسبة تكون أقل لديك من النساء الأخريات؛ ولذلك فمن المتوقع أيضاً أن تكوني حاملاً بصورة طبيعية، ولكن بلا أعراض قوية، ولا يعني ذلك أن عليكِ الشك بأنك قد تكونين حاملاً، فأهم أعراض الحمل المؤكدة والتي لا تقبل الشك هو غياب الدورة الشهرية، حيث تحسب مدة الحمل بالأسابيع من خلالها، وكما تظهر فحوص الحمل البسيطة المنزلية المنتشرة في الصيدليات والفحوص المخبرية التي تجرى عن طريق الدم ثبوت الحمل، لكن نسبة هرمون الحمل عموماً في الجسم تتحكم بظهور أعراض الحمل عليك من عدمها.

أعراض حمل مبكرة قبل إجراء التحاليل

غثيان الحمل

لاحظي أنه سوف يكون لديك شعور بالألم والثقل في ثدييك ومحيطهما مع شعور بسخونة وحرارة فيهما وذلك بعد غياب موعد الدورة الشهرية المنتظرة والمنتظمة لأيام قليلة مع ملاحظة أنه يجب أن تعرفي أنه لا علاقة بين تغير لون الحلمة ونوع الجنين إطلاقاً، ولكن الشعور بتغيرات في الحالة العامة اليومية للثديين يؤكد على ثبوت الحمل.

توقعي أن يكون لديك ميل شديد للغثيان وخاصة في فترة الصباح وبمجرد ان تفتحي عينيك، والغثيان الصباحي أهم علامات الحمل نتيجة لارتفاع مستوى هرمون الحمل في دمك، مع ملاحظة ضرورة وجود أعراض أخرى مرتبطة بارتفاع الهرمون الحملي مثل الشعور بالرغبة الدائمة بالنوم والإحساس العام بالنعاس والدوار والشعور بالدوخة خاصة في حال وقوفك على قدميك فجأة مثلاً، وفي حال ظهور مثل هذه الأعراض المزعجة والتي تغير مزاجك يجب عليك التعرف ومن خلال طبيبتك إلى كيفية التعامل مع أعراض الحمل بشكل طبيعي وآمن من خلال نصائح وتجارب بسيطة مثل تناول أعواد رفيعة من البسكويت المملح بمجرد الاستيقاظ من نومك وقبل الحركة من السرير والإكثار من شرب الماء وتجنب الحركات التي تحدث فجأة.

توقعي أن تصابي بتغيرات في المزاج والشعور العام والنفسية والتوترات العصبية والإصابة بنوبات من البكاء غير معروفة السبب، وذلك بسبب حدوث التغيرات الهرمونية في جسمك، ولكن هذه المرحلة من تقلب المزاج تنتهي غالباً بعد الثلث الأول من الحمل ما لم ترافقها أعراض مقلقة أخرى ومقلقة تؤدي لإصابة الحامل بما يعرف باكتئاب الحمل.

لاحظي أن من علامات الحمل المبكرة والطبيعية وقبل إجراء التحاليل المعتادة شعورك بالرغبة بكثرة التبول والتردد على الحمام بسبب حساسية المثانة التي تزداد في مرحلة الحمل الأولى، وكذلك تلعب التغيرات الهرمونية في جسمك دوراً مهماً في حدوث ظاهرة إلحاح البول والتي تؤكد بالفعل ثبوت الحمل، ولكنها لا ترتبط بنوع الجنين كما يشاع لأنها تتوقف مع حلول الشهر الرابع من الحمل وتعود للظهور مع اقتراب موعد ولادتكِ بسبب ضغط الجنين على الحوض نتيجة لكبر حجمه.

أعراض حمل نادرة قبل إجراء التحاليل

أعراض نادرة للحمل

توقعي ظهور ما يُعرف بالوحمة العنكبوتية وهي تظهر على جلد الكتفين والصدر وتكون عبارة عن شريان صغير سطحي، تخرج منه أوعية دم صغيرة جداً بصورة شعاعية بحيث تشبه خيوط حشرة العنكبوت، وهي حالة تصيب بعض المرضى في حالات تشمع الكبد المتقدمة، ولكنها تعتبر من أهم أعراض الحمل النادرة والمبكرة، وعندما تظهر على جلد أي امرأة تنتظر الحمل فذلك دليل على حدوثه.

لاحظي أن من الأعراض النادرة للحمل وقبل إجراء التحاليل ظهور زيادة في كثافة شعر حاجبيك ويعتبر هذا العرض من الأعراض الغريبة القليلة التي لم تنتبه لها السيدة التي تنتظر الحمل، ولكن أثبتت الأبحاث العلمية صحتها، والغريب أن الجدات قد استطعن تحديد وكشف حدوث الحمل عن طريق مراقبة شعر الحاجبين لزوجات الأبناء "الكنات" والبنات أيضاً، وهذه الطريقة هي طريقة قديمة ومتبعة منذ زمن بعيد وربما كانت منذ عصر الفراعنة، ولم يحدد السبب العلمي في هذه الظاهرة ولكن سجلت عليها ملاحظات كثيرة كأحد أعراض الحمل قبل التحليل المخبري.

راقبي ظهور الزوائد الصغيرة تحت الجلد على شكل تدرنات وخاصة في مناطق معينة من جسمك وأنت تنتظرين الحمل مثل منطقة الصدر وتحت الإبطين والرقبة، فظهور هذه الزوائد أثبتت أنها من الأعراض الغريبة النادرة لحدوث الحمل عند الكثير من النساء ولأسباب وراثية، مثل أن تقوم الأم لا إرادياً بتوريثها لبناتها والتي ورثتها عن أمها وجداتها وهكذا، ويمكن التسليم بها كعرض نادر لحدوث الحمل قبل موعد الدورة الشهرية وإجراء التحاليل.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:58 صباحاً - في انتظار الخبر السعيد الذي تتمناه كل امرأة تشعر المرأة ببعض الأعراض البسيطة والتي تحتاج إلى التركيز فيها للتأكد منها والتي تُوصف بأنها أعراض الحمل المبكرة، ولذلك فالمرأة بمجرد غياب الدورة الشهرية عن موعدها تبدأ في مراقبة تغيرات جسمها وما يطرأ عليه وظهور علامات، بسبب لهفتها على حدوث الخبر السعيد الذي تنتظره وهو الاستعداد للأمومة.إذا كان غياب الدورة الشهرية يعد أحد أهم أعراض الحمل المؤكدة في حال انتظامها، فهناك علامات وأعراض أخرى تعد طبيعية ومتعارفاً عليها تظهر على المرأة قبل إجراء تحاليل وفحوص الحمل المخبرية والمنزلية، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة شيرين ناجي، حيث أشارت إلى معلومات مهمة حول كشف الحمل ووذلك من خلال عدة أعراض خفية أو ظاهرة عليك وذلك في الآتي: