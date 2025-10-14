5 طرق آمنة... أمام مخاطر نوم الرضيع على بطنه 

لماذا ينام الرضيع على بطنه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:58 صباحاً - منذ اللحظة الأولى التي تلد فيه الأم وتحتضن مولودها، إلا وكل تفصيلة صغيرة في حياة الرضيع تثير قلقها، ويبدأ سيل من الأسئلة لا ينتهي، ومن أبرز ما يشغل الأمهات هو السؤال عن هيئة وشكل النوم الصحي المناسب لطفلها، قد يبدوأمراً طبيعياً أو مريحاً في بعض الأحيان، خاصة إذا لاحظت الأم أن طفلها ينام بعمق عند وضعه بهذه الطريقة، لكن خلف هذا المشهد تختفي مخاطر صحية قد تهدد حياة الطفل.في هذا التقرير سنتناول بالتفصيل؛ لماذا يعتبر نوم الرضيع على بطنه خطراً؟ ما الأضرار المحتملة؟ وما هي الطرق المثالية لضمان نوم آمن للطفل؟ إلى جانب نصائح عملية تساعد كل أم وأب على حماية صغيرهما، وذلك وفقاً لموقع Raising child الطبي.الأطفال حديثو الولادة لا يملكون القدرة على التحكم الكامل في أجسادهم، يبدأ الرضع في التقلب وحدهم مع بداية الشهر الرابع وحتى السادس، وبعدها يمتلكون غريزة طبيعية للبحث عن الشكل الذي يمنحهم الراحة.قد يفضل بعض الرضع النوم على البطن؛ لأن الضغط الخفيف على منطقة البطن يساعد على تخفيف المغص أو الغازات، ويمنحهم شعوراً بالاحتضان والأمان.وفي أحيان أخرى، قد تلاحظ الأم أن الطفل يهدأ ويتوقف عن البكاء فور وضعه على بطنه، لكن ما يبدو راحة مؤقتة قد يخفي وراءه مشاكل كبيرة للرضيع لا تدركها الكثير من الأمهات في البداية.

المخاطر الصحية لنوم الرضيع على بطنه:

لماذا تُصر بعض الأمهات على هذه الهيئة؟

النوم على الظهر

النوم على الجانب مع دعم

تجنب الوسائد المرتفعة

لا تضعي وسادة تحت رأس الرضيع، هذا يزيد من احتمالية انزلاق الطفل للنوم على بطنه أو انسداد مجرى التنفس، يكفي أن ينام الطفل على مرتبة صلبة ومسطحة مغطاة بملاءة قطنية مشدودة.

ضعي طفلك دائماً في سرير مخصص له، بعيداً عن سرير نومك الخاص؛ لتجنب الاختناق العرضي.

حافظي على أن تكون الغرفة جيدة التهوية بدرجة حرارة معتدلة.

تجنبي البطانيات الثقيلة أو الألعاب القطنية الكبيرة بجوار الطفل أثناء النوم.

التزمي باستخدام ملابس قطنية مريحة وخفيفة تناسب الجو.

احرصي على أن يكون رأس الطفل مكشوفاً دائماً أثناء النوم.

لا تتركي طفلك ينام في الكرسي الهزاز أو العربات لفترات طويلة.

أسئلة تدور في ذهن الأمهات:

الطفل ينقلب وحده في الشهر الرابع وحتى السادس

متى يجب استشارة الطبيب؟

يُعد نوم الرضيع على بطنه السبب الأول المرتبط بما يُعرف بـ"متلازمة موت الرضيع المفاجئ"، وهي حالة يفقد فيها الطفل حياته أثناء النوم من دون سابق إنذار أو علامات واضحة.هنا أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين ينامون على بطونهم أكثر عرضة للموت المفاجئ مقارنة بأقرانهم الذين ينامون على ظهورهم، السبب يعود غالباً إلى انسداد مجرى التنفس أو انخفاض مستوى الأكسجين في الدم نتيجة الضغط على الصدر والوجه.عندما ينام الرضيع على بطنه، قد يضغط وجهه على المرتبة أو الوسادة، مما يقلل من كمية الهواء الداخل إلى الرئتين، بجانب أن ضعف عضلات الرقبة لدى حديثي الولادة يجعل الطفل غير قادر على تحريك رأسه لتصحيح مجرى التنفس، وهو ما يعرضه لخطر الاختناق.الأطفال يفقدون الحرارة بسرعة أكبر من البالغين، ولكن في هيئة النوم على البطن قد ترتفع درجة حرارة أجسامهم بشكل مفرط نتيجة الاحتكاك بالمرتبة أو الملابس الثقيلة، وهذا الارتفاع المفاجئ قد يكون عاملاً إضافياً في حدوث الموت المفاجئ.النوم على البطن يضع وزناً إضافياً على الرئتين والقلب والمعدة، ومع أن الرضيع صغير الحجم، إلا أن هذه الهيئة تقيّد حركة التنفس وتضغط على الأعضاء الداخلية، ما يؤثر على النمو السليم لو استمرت لفترات طويلة.النوم المستمر على البطن "الخليج 365" قد يسبب تشوهات في عظام الصدر أو الرقبة نتيجة الضغط غير المتوازن، كما يمكن أن يؤدي إلى تسطح الجمجمة في بعض الحالات بسبب عدم التنوع في أوضاع النوم.رغم تحذيرات الأطباء، ما زالت بعض الأمهات يفضلن وضع الرضيع على بطنه، هناك اعتقاد شائع أن هذه الوضعية تساعد على نوم أعمق، أو تقلل من الغازات والمغص، بل إن بعض الجدات ينصحن بها كعادة قديمة متوارثة، لكن العلم الحديث أثبت أن الراحة المؤقتة لا تساوي أبداً المخاطر الكبيرة التي قد تُودي بحياة الطفل.توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن ينام جميع الأطفال حديثي الولادة على ظهورهم خلال السنة الأولى من حياتهم؛ مما يقلل بشكل كبير من خطر الموت المفاجئ ويضمن حرية التنفس.في بعض الحالات الخاصة، مثل وجود ارتجاع معدي مريئي شديد، قد يوصي الطبيب بوضع الطفل على جانبه، ولكن يجب أن يتم ذلك مع استخدام وسائد آمنة تمنع انقلابه على بطنه.عادة يبدأ الطفل في تقليب نفسه ما بين الشهر الرابع والسادس، عندها يصبح من الصعب منعه تماماً من النوم على بطنه، لكن يجب على الأم أن تبدأ دائماً بوضعه على ظهره، وإذا انقلب بنفسه يمكن متابعته مع التأكد من خلو السرير من أي وسائد أو أغطية قد تعيق التنفس.في هذه الحالة يمكن استخدام طرق بديلة لتهدئة الطفل مثل التدليك الخفيف للبطن قبل النوم، أو حمل الطفل بهيئة مستقيمة لبعض الوقت بعد الرضاعة لتقليل الغازات، مع التربيت على ظهره.صحيح أن وقت البطن "tummy time" ضروري لتقوية عضلات الرقبة والذراعين، لكنه يجب أن يتم في ساعات اليقظة تحت إشراف الأم، وليس أثناء النوم إطلاقاً.إذا لاحظت الأم أن طفلها يعاني من صعوبة في التنفس، أو كان يصدر أصوات شخير عالية أثناء النوم، أو يتعرق بشكل مفرط؛ فهذا قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية تحتاج متابعة طبية، كما أن الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان أكثر عرضة لمخاطر النوم على البطن، لذلك يجب التعامل معهم بحذر مضاعف.ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.