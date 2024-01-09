انت الان تتابع خبر "هجمات المسيرات" على طاولة بارزاني وجنرال امريكي في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئاسة إقليم كردستان ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم (الثلاثاء، 9 كانون الثاني 2024)، الجنرال جول فاول القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا ووفداً مرافقاً له، مشيرة الى انه جرى خلال اجتماع التباحث بشأن تعاون قوات التحالف الدولي مع العراق وإقليم كردستان في مواجهة تهديدات الإرهاب والقضاء النهائي على داعش، ومساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة من خلال الاعداد والتدريب وتقديم المشورة العسكرية، والتهديدات الإرهابية في العراق وسوريا والمنطقة بصورة عامة.وبحسب البيان، أكد الجانبان على حماية قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق، واتفقا في الرأي بأن استقرار العراق ضروري للمنطقة وأنه يجب عدم إتاحة أية فرصة لظهور الإرهاب مجدداً، وتطرقا إلى الهجمات بالمسيرات على إقليم كردستان.

الأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، وتوحيد قوات البيشمركة، وتعقيدات الشرق الأوسط والحرب في غزة وآثارها على المنطقة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين، وفقا للبيان.

