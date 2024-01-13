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العراق.. إطلاق رحلات مباشرة الى قطر بأسعار تنافسية لمشجعي كأس اسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخطوط الجوية ان هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتشجيع ودعم المنتخب الوطني العراقي في تحقيق أداء متميز في البطولة الآسيوية، حيث يقدم الناقل الوطني خدماته بطريقة مباشرة وبأسعار مناسبة لتمكين الجماهير من دعم فريقها خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.
ويخوض المنتخب العراقي مباريات يوم 15 يناير امام اندونيسيا، و19 يناير امام اليابان، و24 يناير مع فيتنام.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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