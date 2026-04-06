السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال النسخة الخامسة من معرض «بيلدكس مكة 2026»، المتخصص في قطاعات البناء والعقار والفندقة، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العاملة في مجالات البناء والتشييد والتطوير العمراني.

وشهد المعرض حضورًا لافتًا من المستثمرين والمهندسين والمختصين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والبناء، حيث مثل منصة مهنية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مواد البناء والحلول الهندسية وإدارة المشاريع العمرانية، إلى جانب إبراز أفضل الممارسات التي تدعم تطوير بيئة البناء والتشييد، وتعزّز كفاءة تنفيذ المشاريع.

وتضمّن برنامج المعرض عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، التي تناولت موضوعات متعددة، من أبرزها تطوير الكفاءات البشرية في قطاع البناء، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز ثقافة الابتكار في المؤسسات الهندسية والعقارية، وناقشت الجلسات آليات تطوير بيئات العمل، وتحفيز فرق العمل لتحقيق النجاح المؤسسي والاستدامة المهنية.

وتطرّق المشاركون إلى مستقبل التطوير العمراني في المملكة، ودور التقنيات الحديثة والحلول الذكية في رفع كفاءة قطاع البناء والتشييد، بما يسهم في دعم منظومة التطوير العقاري، وتعزيز التكامل بين القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار والضيافة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم منظومة التطوير العمراني، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار والفندقة، بما يعكس حجم التحول الذي تشهده المملكة في مشاريعها التنموية، ويعزز مكانتها بوصفها وجهةً جاذبة للاستثمار في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.