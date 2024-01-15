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هزة أرضية تضرب مقاطعة روسية

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبيانات المديرية: "في تمام الساعة 20.52 (15.52 بتوقيت موسكو)، حدثت هزات أرضية كان مركزها في جمهورية بورياتيا، على بعد 58 كم من قرية ساخولي".

وأضاف البيان: "بلغت قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال 7.8 درجة، وشعر سكان مدينة إيركوتسك بالهزة بمقدار 3 درجات وفي منطقة أولخونسكي، (3-4) درجات، ومنطقة كازاشينسكو لينسكي 4 درجات".

ووفقا لبيان المديرية، لم تسفر الهزات عن أية أضرار مادية تذكر.

وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن "مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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