انت الان تتابع خبر خلال 2023.. احصائيات رسمية عن الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ذكر بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية قدمت دعماً نفسياً ومعنوياً لـ(9384) ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري والهروب"، مشيرا الى ان "المفارز وضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل عليه لمتابعة أحوال الضحايا، قد قدمت رعايتها ودعمها المجتمعي لـ(1355) ضحية من ضحايا الابتزاز الالكتروني و(7362) ضحية عنف أسري، و(567) هارب وهاربة تم ارجاعهم لذويهم خلال عام 2023".



وبين ان هناك حرص واهتمام كبير من قبل الوزارة لتوفير مناخات العيش السليم والآمن لجميع أفراد المجتمع وبما ينسجم وتوجيهات ووصايا، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في الحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي والتواجد والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والاسهام في حل المشكلات الاجتماعية السلبية من خلال التعاون الفاعل والبناء مع الجميع.

