انت الان تتابع خبر بعد احتدام المنافسة.. السومرية تفصل نظام التأهل من المركز الثالث في كأس آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُشارك 24 منتخباً في بطولة كأس آسيا 2023، والتي تتوزع على 6 مجموعات، سيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، في وقت ستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى الـ 16 منتخباً المتأهلة.وبعد نهاية دور المجموعات في كأس آسيا 2023، ستُفرز المنتخبات الستة التي احتلت المركز الثالث في المجموعات على مجموعة خاصة من 6 منتخبات، والتي تحتل أول 4 منتخبات أول 4 مراكز ستتأهل وفقاً لعدة معايير بحسب النظام الخاص للبطولة الآسيوية.

وبحسب النظام يُحدد عدد النقاط كأول معيار لتحديد تمركز المنتخب من المركز الأول حتى السادس (مثلاً لو احتل منتخب لبنان المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط واحتلت ماليزيا المركز الثالث في مجموعتها برصيد 3 نقاط، سيتقدم المنتخب اللبناني على الماليزي في ترتيب أفضل الثوالث).

أما ثاني معيار يُحدد توزع المنتخبات في المراكز (من 1 إلى 6)، فهو فارق الأهداف (مثلاً إذا احتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 4 نقاط مع فارق أهداف (0) في المجموعة واحتل منتخب فلسطين المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة الثانية مع فارق أهداف (-1)، فسيتأهل منتخب لبنان).

أما المعيار الثالث الذي يؤخذ بعين الاعتبار فهو الأهداف المسجلة في دور المجموعات، وهنا يمكن أخذ نفس مثل لبنان (4 نقاط وفارق أهداف صفر) ومنتخب فلسطين (4 نقاط وفارق أهداف صفر أيضاً)، ففي حالة التعادل يلجأ النظام لمن سجل أهدافاً أكثر هجومياً.

وفي حالة تعادل منتخبين في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يلجأ النظام للمسألة التأديبية (بطاقات صفراء وحمراء)، وفي حال التعادل أيضاً، يلجأ لخيار آخر وهو القرعة لتحديد هوية المتأهل في النهاية.

وفي مثال تطبيقي على هذه الحالة يمكن شرحها كالتالي: (تعادَل منتخبا لبنان وفلسطين اللذان احتلا المركز الثالث في مجموعتهما، برصيد النقاط (4)، وفارق الأهداف (+2)، وعدد الأهداف المسجلة (4)، يُحسم الأمر بالبطاقات مثلاً (4 صفراء و1 حمراء للبنان مقابل 5 صفراء و2 حمراء لفلسطين فسيتأهل لبنان).