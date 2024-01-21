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القاء رمانة على دار مواطن وزرع عبوة بعجلة مواطنة.. ماذا حدث في بغداد؟

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بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليتين منفصلتين نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات/ مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام متهمين بإلقاء رمانة هجومية على دار أحد المواطنين في بغداد بجانب الرصافة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وجمع المعلومات، وتم القاء القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا صراحة عن قيامهم بهذه الجريمة".


وبحسب البيان، نفذت مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، عملية منفصلة أخرى، تمكنت خلالها من القاء القبض على متهم قام بزرع عبوة ناسفة بعجلة مواطنة في بغداد. كما أحيل المتهمون جميعاً إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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