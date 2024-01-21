انت الان تتابع خبر القاء رمانة على دار مواطن وزرع عبوة بعجلة مواطنة.. ماذا حدث في بغداد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليتين منفصلتين نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات/ مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام متهمين بإلقاء رمانة هجومية على دار أحد المواطنين في بغداد بجانب الرصافة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وجمع المعلومات، وتم القاء القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا صراحة عن قيامهم بهذه الجريمة".