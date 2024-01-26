أنشيلوتي يتوقع سبب رحيل كلوب عن ليفربول

وأعلن يورغن كلوب رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم، بعد أن تولى تدريب الفريق منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ليطوي صفحة تاريخية في مسيرته.

وفاز المدرب الألماني صاحب الـ56 عاما مع "الريدز" بكل الألقاب الممكنة، وجاء على رأسها دوري أبطال أوروبا وأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز في حقبة "البريميرليغ".



وكان عقد كلوب مع ليفربول يمتد حتى عام 2026، لكن أعلن أنه اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى أنه بدأ في أن يستنفد طاقته.

من جانبه، أبدى أنشيلوتي ثقته في أن كلوب "سيستمر في تقديم الكثير لكرة القدم"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "الأمر مفاجئ للغاية بالنسبة لي. أحيانا يمكن أن يحدث أنه بعد فترة طولة من العمل مع نفس الفريق ونفس اللاعبين، ينقصك الحافز بعض الشيء".

واختتم بقوله "اعتقد أن هذا ما يحدث لكلوب في ليفربول، حيث قام ويقوم بعمل مذهل، إنه يستحق كل الاحترام لأنه مدرب كبير وسيستمر في تقديم الكثير لكرة القدم".

