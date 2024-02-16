انت الان تتابع خبر أقل صرامة.. تعديلات التأشيرة الذهبية تجعل الامارات متاحة لأشخاص أكثر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد خيارات الإقامة طويلة الأجل، قامت الإمارات مؤخرا بتعديلات لبرنامج التأشيرة الذهبية الخاص بها.

*إلغاء الحد الأدنى للدفعة الأولى

قامت الامارات بإلغاء الحد الأدنى من متطلبات الدفعة الأولى، حيث كان في وقت سابق، يمكنك الحصول على التاشيرة او الإقامة الذهبية 10 سنوات في حال شراءك منزلا بـ2 مليون درهم، بشرط ان تدفع دفعة أولى تبلغ مليون درهم على الأقل.



لكن الغاء هذا الشرط، يبرز كونه تغييرًا لقواعد اللعبة، مما يجعل برنامج الإقامة المتجددة في متناول المستثمرين العقاريين أكثر من أي وقت مضى.

ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى تحفيز مجموعة أكثر تنوعًا من المقيمين والمستثمرين لتأسيس حضور دائم في الإمارات، ويعد التحول من التركيز على الدفعة الأولى المحددة إلى القيمة الإجمالية للعقار بمثابة إشارة نحو الشمولية ويفتح الأبواب لمجموعة واسعة من المتقدمين المحتملين للحصول على التأشيرة الذهبية.

وبموجب المعايير المعدلة، يمكن للمستثمرين الآن التأهل للحصول على التأشيرة الذهبية بعقار تبلغ قيمته 2 مليون درهم أو أكثر، بغض النظر عن حالة اكتماله، سواء كان على الخارطة, مرهون، أو غير مرهون.

ولا يؤدي هذا التبسيط إلى تبسيط عملية التقديم فحسب، بل يعمل أيضًا على توسيع معايير الأهلية، مما يمثل خروجًا عن المتطلبات الأكثر صرامة في الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للدفعة الأولى إلى تحفيز زيادة الاستثمار في هذا القطاع، مما يؤدي إلى زيادة أنشطة البناء، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي العام المرتبط بالتطوير العقاري.

ويضمن هذا التعديل أن الأفراد ذوي القدرات المالية المختلفة قد يجدون برنامج التأشيرة الذهبية وسيلة أكثر سهولة، مما يعزز الشمولية والمساهمة في النمو الشامل للبرنامج.

وجاء هذا كتغيير في توقيت ستراتيجي حيث من المحتمل أن يكون بمثابة استجابة استباقية لديناميكيات السوق والتنبؤات بانخفاض محتمل في الأسعار في قطاع العقارات.

وأصبح المتخصصون في مجال الرعاية الصحية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الصناعات براتب شهري قدره 30,000 درهم أو أكثر مؤهلين الآن لبرنامج الإقامة المرغوب فيه لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.