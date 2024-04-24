البرلمان يعلن تسلمه مقترح قانون "عيد الغدير"

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس النواب، مساء الأربعاء، عن تسلمه مقترح قانون عطلة عيد الغدير.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي في بيان، إن الأخير "اعلن استلام مقترح قانون (عطلة عيد الغدير) من قبل النائب برهان المعموري ويوجه بإحالته إلى اللجنة القانونية يوم السبت المقبل للمضي بإجراءات تشريعه".

وكان زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، دعا مؤخراً، إلى اعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق.

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية قرب مكة تسمى "غدير خم".