تصفيات مونديال 2026: فولتيماده يقود ألمانيا إلى مواصلة انتفاضتها والاقتراب من النهائيات

الرياص - اسماء السيد - بلفاست : قاد مهاجم نيوكاسل الانكليزي نيك فولتيماده منتخب بلاده ألمانيا إلى مواصلة انتفاضته والاقتراب من النهائيات بتسجيله هدف الفوز الصعب على المضيفة إيرلندا الشمالية 1 0 الإثنين على ملعب "ويندسور بارك" في بلفاست، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل فولتيماده باكورة اهدافه الدولية في مباراته السادسة بألوان دي مانشافت، والرابعة في التصفيات المونديالية، في الدقيقة 31.

وحققت المانيا الأهم بفوزها الثالث تواليا منذ خسارتها المفاجئة امام مضيفتها سلوفاكيا 0 2 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها الى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الاهداف امام سلوفاكيا التي تغلبت على ضيفتها لوكسمبورغ 2 0، فيما تراجعت أيرلندا الى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرين.

وتنتظر ألمانيا مباراة سهلة في الجولة الخامسة امام مضيفتها لوكسمبورغ في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن تستضيف سلوفاكيا في 17 منه في قمة الجولة السادسة الاخيرة.

وألحقت ألمانيا الخسارة الاولى بإيرلندا الشمالية على أرضها في مبارياتها الثماني الأخيرة.

وكانت ألمانيا صاحبة الأفضلية وضغطت منذ البداية بحثا عن افتتاح التسجيل لكن دون خطورة على مرمى بلاكبول الانكليزي بايلي بيكوك فاريل.

ونجحت إيرلندا الشمالية في هز شباك حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان من أول هجمة عبر مهاجم سندرلاند الانكليزي دانيال بالارد من مسافة قريبة اثر تمريرة من مدافع سان دييغو الأميركي بادي ماكناير لكنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب تسلل الأخير (14).

وكاد لاعب وسط بايرن ميونيخ ألكسندر بافلوفيتش يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (19).

ونجح فولتيماده في افتتاح التسجيل بكتفه الأيسر من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الايسر للايبزيغ دافيد راوم (31).

وأهدر المهاجم جايمي ريد فرصة إدراك التعادل عندما هيأ له إيثان غالبرايث كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة لكنه سددها بعيدا عن الخشبات الثلاث (43).

وكاد لاعب الوسط علي ماكاين يفعلها بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع علت العارضة بقليل.

وأهدر مهاجم بوروسيا دورتموند كريم أدييمي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة خلف الدفاع من نجم ليفربول الانكليزي فلوريان فيرتس فتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الايمن (47).

وأنقذ باومان مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لشي شارلز (60)، وسدد غالبرايث كرة قوية زاحفة ابعدها باومان الى ركنية (61).

وحرم بيكوك فاريل جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري من اضافة الهدف الثاني عندما ابعد تسديدته القوية من داخل المنطقة الى ركنية (70).

وكان غالبرايث قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (85)، ثم تألق باومان في التصدي لتسديدة البديل كالوم مارشال من مسافة قريبة على دفعتين (88).

وفي المباراة الثانية، انتظرت سلوفاكيا الشوط الثاني لهز شباك ضيفتها لوكسمبورغ المتواضعة بهدفين سجلهما مدافع كالياري الايطالي آدم أوبيرت (55) ومهاجم سلافيا براغ إيفان شرانز (72).

وعوضت سلوفاكيا خسارتها امام إيرلندا الشمالية 0 2 الجمعة وحققت انتصارها الثالث في التصفيات مبقيا على آمالها في المنافسة على البطاقة المباشرة للمجموعة.