تصفيات مونديال 2026: إيسلندا تفرمل الانطلاقة المثالية لفرنسا

الرياص - اسماء السيد - ريكيافيك : أوقفت أيسلندا الانطلاقة المثالية لضيفتها فرنسا عندما أرغمتها على التعادل 2 2 الإثنين في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وكانت ايسلندا البادئة بالتسجيل عبر فيكتور بالسون (39)، وردت فرنسا، وصيفة النسخة الاخيرة من العرس العالمي، بهدفين كريستوفر نكونكو (63) وجان فيليب ماتيتا (68)، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعد دقيقتين بواسطة البديل كريستيان هلينسون (70).

وعززت فرنسا صدارتها برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام أوكرانيا التي تغلبت على ضيفتها أذربيجان 2 1.

ودخل مدرب فرنسا ديدييه ديشان المباراة بغياب قائده وهدّافه مهاجم ريال مدريد الاسباني كيليان مبابي إثر إصابته بالكاحل الأيمن في مواجهة أذربيجان الجمعة، الى جانب عثمان ديمبيليه، أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، ديزيريه دويه، ماركوس تورام وبرادلي باركولا.

وأجرى ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الأساسية، فبدأ بمهاجم كريستال بالاس الانكليزي ماتيتا لأول مرة، كما فلوريان توفان الذي خاض أول مباراة أساسية بقميص "الزرق" منذ 2019، بالإضافة إلى نكونكو، وذلك بدلا من مبابي وأوغو إيكيتيكيه وكينغسلي كومان.

على أرض الملعب مالت السيطرة نسبيا للفرنسيين الذين بادروا بالتهديد أيضا بعد دقيقتين، بتسديدة من نكونكو تصدى لها الحارس الياس أولافسون (2).

واستمر الضغط الفرنسي من دون خطورة فعلية، فكان الردّ من أصحاب الأرض من ركلة ركنية وصلت إلى قدم بالسون فسددها مباشرة زاحفة في المرمى (39).

وجرّب توفان معادلة النتيجة مرة بتسديدة صُدّت من الدفاع (42) وأخرى بتصويبة لم يواجه الحارس أولافسون صعوبة في إمساكها (43).

وتألق أولافسون في التصدي لرأسية ميكايل أوليسيه (45+4) مبقيا منتخب بلاده في المقدّمة قبل الدخول إلى غرف الملابس.

وبقيَ ديشان مؤمنا بخياراته حتى نجح نكونكو في تسجيل التعادل من مجهود فردي، حين استلم كرة من لوكاس ديني على الجهة اليمنى فانطلق بها ودخل منطقة الجزاء وسدد إلى أقصى يسار المرمى (63).

وأثبت ماتيتا صوابية خيارات ديشان حين استثمر عرضية من البديل ماغنيس أكليوش وسجل هدفه الدولي الأول (68).

لكن فرحة مهاجم كريستال بالاس لم تستمر لأكثر من دقيقتين، حين أدرك البديل هلينسون التعادل بهجمة خاطفة انفرد على إثرها بالحارس مايك مينيان (70).

ودفع ديشان بكومان وكيفرين تورام لتنشيط الهجوم (75) لكن ذلك لم يغيّر كثيرا من شكل فريقه.

وضمن المجموعة عينها، فازت أوكرانيا على أذربيجان بهدفين لأوليكسيي غوتسولياك (30) وروسلان مالينوفيسكي (64) مقابل هدف لفيتالي ميكولينكو (45+3 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وعلى ملعب كارديف سيتي، تابع المنتخب البلجيكي سلسلة نتائجه الإيجابية وحقق فوزه الرابع مقابل تعادلين عندما تغلب على مضيفه الويلزي 4 2.

وبعد تأخره بهدف جو رودون (8)، ردّ "الشياطين الحمر" عبر كيفن دي بروين من ركلتي جزاء (18 و76) وتوما مونييه (24)، وقلص البديل الويلزي نايثان برودهيد الفارق (89)، قبل أن يعيده لياندرو تروسار الى سابق عهده (90).

وانتزعت بلجيكا صدارة المجموعة العاشرة من مقدونيا الشمالية برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة امام الاخيرة التي تعثرت أمام ضيفتها كازاخستان 1 1، فيما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط.