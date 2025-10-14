تصفيات مونديال 2026: كاين جاهز لمواجهة لاتفيا

الرياص - اسماء السيد - ريغا : أكّد المدرب الألماني لمنتخب إنكلترا لكرة القدم توماس توخل أن القائد والمهاجم هاري كاين "جاهز بدنيا" للمواجهة أمام لاتفيا الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وغاب هدّاف بايرن ميونيخ الألماني عن الفوز الودي على ويلز 3 0 الخميس بسبب إصابة في الكاحل تعرّض لها أثناء اللعب مع فريقه البافاري.

وعاد الهدّاف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة الذي سجل 74 هدفا دوليا، إلى التدريبات في عطلة نهاية الأسبوع.

وتوقّع توخل مشاركة كاين في المباراة المقبلة، إذ قال للصحافيين الإثنين "الأمر بسيط جدا مع هاري، يمكنه اللعب، إنه جاهز بدنيا. لقد اتخذنا القرار الصحيح. قدّم أداء رائعا في التدريبات وهو مستعد تماما".

وأضاف "لا أرى أي سبب يمنعه من لعب 90 دقيقة. كانت فترة التوقف قصيرة جدا بالنسبة له. لعب جميع المباريات السابقة مع بايرن، لذلك لا أرى أي عقبات".

وكان توخل خسر خدمات المهاجم أولي واتكينز بسبب الإصابة عقب اصطدامه بقائم مرمى أمام ويلز.

وأوضح توخل "أولي غادر المعسكر للأسف، الألم كان شديدا. لم يتمكن من التدريب معنا، لذا يتلقى العلاج مع ناديه ويحاول أن يكون جاهزا لعطلة نهاية الأسبوع".