انت الان تتابع خبر السوداني وبن زايد يبحثان التعاون بمجال "طريق التنمية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في قمة شرم الشيخ بشأن غزة".وجرى خلال اللقاء، وفق البيان "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين".

كما تناول اللقاء "مجمل الأوضاع والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وجرى التأكيد على أهمية دعم جهود وقف العدوان على غزة، وإعادة إعمارها، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين".

ولفت البيان الى أن "اللقاء شهد بحث التعاون في مجال مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي والمشاريع الملحقة به، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتذليل العقبات وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، بما يضمن تحقيق التكامل الاقتصادي ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".