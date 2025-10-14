سوء الطقس يضرب الأمريكتين: فيضانات المكسيك وعواصف ألاسكا والساحل الشرقي

تشهد الأمريكتان سلسلة من الكوارث المناخية المتتالية، إذ تتصاعد حصيلة الضحايا في المكسيك جراء أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة، بينما تكافح ألاسكا والساحل الشرقي للولايات المتحدة آثار إعصارين متتابعين خلّفا دمارًا واسعًا في مناطق ساحلية عدة.

فيضانات مدمرة

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في المكسيك إلى 47 قتيلًا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين في ولايات فيراكروز وهيدالغو وبويبلا، بينما تحاول فرق الإنقاذ الوصول إلى قرى معزولة غمرها الطين والمياه.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية أن الأمطار الغزيرة ناجمة عن الإعصار بريسيلا والعاصفة الاستوائية رايموند، اللذين تشكّلا قبالة الساحل الغربي للبلاد. وتسببت الفيضانات في تدمير منازل وجسور وطرق، وجرفت السيارات في الشوارع المنخفضة.

تعداد للمتضررين

قالت الرئيسة كلوديا شينباوم، التي زارت المناطق المتضررة، إن الحكومة بدأت في إجراء تعداد للمتضررين تمهيدًا لتوزيع المساعدات وتوفير الملاجئ المؤقتة. وأضافت خلال زيارتها لفيراكروز:

«نعلم أن هناك الكثير من اليأس والقلق، وسنصل إلى الجميع، فقد تمكنّا من إقامة جسور جوية لنقل الغذاء والماء والعلاج للمجتمعات المعزولة».

وفي مدينة بوزا ريكا النفطية، ارتفع منسوب المياه إلى 12 قدمًا في بعض الأحياء، بعد أن فاض نهر كازونيس يوم الجمعة، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإغراق المنازل. وتشير تقديرات الأرصاد إلى أن الولاية شهدت نحو 54 سنتيمترًا من الأمطار خلال أربعة أيام فقط.

وتواصل فرق الجيش والشرطة ورجال الإطفاء عمليات الإنقاذ وسط انقطاع الكهرباء والمياه في آلاف المنازل، فيما يقدر عدد المفقودين بنحو 38 شخصًا على الأقل في ثلاث ولايات.

إنقاذ واستنفار

في شمال القارة، ضربت بقايا إعصار «هالونج» الساحل الغربي لألاسكا، مسببة رياحًا عاتية وفيضانات أغرقت القرى الساحلية، ودمرت عددًا من المنازل بالكامل.

وأكدت السلطات المحلية إنقاذ أكثر من 30 شخصًا من قريتي كيبنوك وكويجيلينجوك، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال جيريمي زيديك، المتحدث باسم إدارة الطوارئ في الولاية، إن المياه جرفت منازل بأكملها، مضيفًا أن فرق الإنقاذ الجوية تعمل على مدار الساعة رغم صعوبة الأحوال الجوية. وأوضح أن أكثر من 900 شخص لجؤوا إلى المدارس والملاجئ المؤقتة في القرى المنكوبة.

وأكد حاكم الولاية مايك دنليفي أن المساعدات الحكومية والعسكرية بدأت في الوصول، مضيفًا:

«سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المتضررين من هذه العاصفة. المساعدة في طريقها إليهم».

عاصفة نوريستر

في الوقت ذاته، اجتاحت عاصفة قوية من نوع «نوريستر» الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسببة فيضانات واسعة وتأخيراً في الرحلات الجوية، ودفعت عدداً من الولايات إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأعلنت نيوجيرسي ونيويورك وديلاوير وكارولاينا الشمالية تعبئة فرق الطوارئ والحرس الوطني تحسبًا لارتفاع منسوب المياه، بينما أُلغيت فعاليات عامة بينها موكب يوم كولومبوس في نيويورك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات ساحلية كبيرة ورياح تتجاوز سرعتها 89 كيلومترًا في الساعة على طول السواحل من فرجينيا إلى لونغ آيلاند، مع توقعات باستمرار الأمواج العاتية حتى صباح الثلاثاء.

وفي أوتر بانكس بولاية كارولاينا الشمالية، غمرت مياه البحر الطرق السريعة، وتضررت عدة منازل في هاتيراس وبوكستون بعد تآكل الشواطئ وارتفاع الأمواج. وتعمل فرق النقل على إعادة فتح الطرق المتضررة التي انقطعت منذ الأحد.

أزمة مناخية

تسلط الكوارث المتزامنة في المكسيك والولايات المتحدة الضوء على تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة في نصف الكرة الغربي، مع تسجيل فيضانات غير مسبوقة وأعاصير متكررة تضرب مناطق كانت تُعد آمنة نسبيًا في السابق.

ويرى خبراء الأرصاد أن هذه الأحداث تمثل «إنذارًا مبكرًا» حول التغير السريع في أنماط الطقس، وحاجة الحكومات لتطوير خطط استجابة أكثر فاعلية للبنية التحتية والتوزيع السكني في المناطق الساحلية والجبلية.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 47 قتيلًا و38 مفقودًا.

تدمير واسع في ولايات فيراكروز، بويبلا، هيدالغو جراء الأمطار والانهيارات الأرضية.

إنقاذ 30 شخصًا في ألاسكا بعد أن دمرت الفيضانات منازل في القرى الساحلية.

إعلان حالة الطوارئ في ولايات أميركية عدة بسبب عاصفة «نوريستر».

تحذيرات من فيضانات ورياح تتجاوز 89 كلم/س على الساحل الشرقي الأميركي.

الخبراء يحذرون من تصاعد وتيرة الظواهر المناخية القاسية نتيجة التغير المناخي العالمي.