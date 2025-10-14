شكرا لقرائتكم خبر +700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 فعالياته، محققا إقبالا واسعا تجاوز 700 ألف زائر خلال 10 أيام، وهو عدد الزوار الأعلى في تاريخه، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وعلامة تجارية من 47 دولة، قدموا تجارب ومعروضات متنوعة في أكثر من 28 قطاعا متخصصا، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وثمن الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، دعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - لجهود صون الموروث الوطني والهوايات المرتبطة به، لافتا النظر إلى أن الإقبال الكبير يعكس المكانة التي أصبح يتمتع بها المعرض بوصفه وجهة عالمية تجمع بين الموروث الثقافي والبعد الاقتصادي والسياحي، والمكانة التي يحظى بها الحدث أكبر تجمع من نوعه في العالم لعشاق الصقارة والصيد وهوايات الرحلات البرية، مشيرا إلى أن المعرض تجاوز كونه فعالية سنوية إلى كونه رافدا اقتصاديا يسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة، والترفيه، والحرف اليدوية، والمنتجات الوطنية، إلى جانب دعمه للصقارين والمستثمرين ورواد الأعمال.

وشمل المعرض هذا العام مزادين، الأول للصقور المنغولية وصقور الطرح المحلي محققا مبيعات إجمالية تبلغ 7 ملايين ريال، ومزاد الهجن، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتميز المعرض بتوسع نطاق المشاركة الدولية، وبتقديم مناطق جديدة أبرزها منطقة الصقور المنغولية، ومتحف السلوقي، والجناح الصيني، ومنطقة التراث العالمي المسجَل في منظمة اليونسكو حمى نجران، وسفاري المعرض، وقرية صقار المستقبل، ومنطقة أزياء الصقارة، إلى جانب متحف شلايل، ومنطقة الأسلحة، ومنطقة السيارات الكلاسيكية، ومناطق الفنون والحياكة التي تحتضن الحرفيات السعوديات، ومعارض فنية، كما صاحب المعرض انطلاق سباق الملواح الذي توج 60 فائزا في 6 فئات، بجوائز إجمالية بلغت 600 ألف ريال.

وصاحب معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 23 فعالية متنوعة، شملت فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروضا فلكلورية تقدم العرضة السعودية وغيرها من الفنون الأدائية، وعروض الفروسية التي تمزج بين الخيول والصقور، وتجارب سيارات الكارتينغ والدفع الرباعي في حلبات متخصصة، وركوب الهجن، وميادين الرماية بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، وفعالية رسم الجواد العربي، إضافة إلى جلسات حوارية، وأكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية في مجالات متنوعة، وحظي المعرض برعاية استراتيجية من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إذ يجسِد ذلك التكامل المؤسسي، دعما للفعاليات الوطنية وتعزيزا لمكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للفعاليات الثقافية والتراثية.