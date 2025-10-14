شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتلف أكثر من 1900 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في أم السلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها أمانة محافظة جدة لحماية أمن وسلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال، تمكنت الفرق الميدانية من ضبط موقع بحي «أم السلم» جرى استغلاله لتجهيز المعجنات والحلويات باستخدام مواد أولية فاسدة ومنتهية الصلاحية في ظروف تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن فرق الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية نفذت حملة ميدانية على موقع في حي «أم السلم» جرى تحويله من استراحة إلى معمل غير نظامي لتجهيز الحلويات والمعجنات باستخدام مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، وسط بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة، وانتشار للحشرات والقوارض، ما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وبينت الأمانة أن الحملة نفذت بالتنسيق مع بلدية أم السلم الفرعية وإدارة السكن الجماعي للأفراد، وبمشاركة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنتجات الجاهزة للتوزيع تحمل ملصقات تجارية مضللة، إضافة إلى أجهزة الكترونية تستخدم في طباعة الملصقات وتواريخ الإنتاج، دون وجود أي مستندات نظامية كالسجل التجاري أو الرخصة البلدية أو الشهادة الضريبية. وأفادت الأمانة بأنه جرى رصد مخالفة بحق مالك الموقع لممارسته نشاطا دون ترخيص نظامي، وضبط جميع الأدوات والمواد المخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق لائحة الجزاءات البلدية، مشيرة إلى أن بلدية أم السلم الفرعية تولت إغلاق الموقع بالكامل فورا بعد الضبط.