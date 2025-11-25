برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (غزة)

حذر مسؤولون إغاثيون ومحللون فلسطينيون من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل انهيار البنية التحتية والنقص الحاد في الغذاء والوقود والأغطية والخيام، مما يضاعف معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.

وقال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، إن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، إضافة إلى إصرار السلطات الإسرائيلية على منع دخول شاحنات الإغاثة التي تتضمن مئات الأصناف من المساعدات الإنسانية الضرورية، وفي مقدمتها الخيام والأغطية اللازمة لحماية السكان من البرد القارس.

وأضاف أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية كشفت عن عمق الكارثة الإنسانية، إذ اجتاحت عشرات الآلاف من الخيام المتضررة والمهترئة، لا سيما المنتشرة على شاطئ البحر.

وأشار إلى أن موجة الطقس القاسية تسببت في معاناة كبيرة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في العراء، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المرضى وانتشار الأمراض.

من جهته، كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، عن أن 85% من مساكن غزة تهدمت بالكامل، بينما تضررت النسبة المتبقية جزئياً، وأصبحت غير صالحة للسكن، وقد تنهار في أي لحظة، مما يجعل الأوضاع المعيشية كارثية بكل المقاييس.

وقال الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إسرائيل منعت على مدار عام كامل دخول الخيام والغرف المتنقلة التي تبرعت بها دول عدة، مما أدى إلى نقص شديد في أدوات الإيواء بالتزامن مع تفاقم أزمة الغذاء.

وشدد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية التي تفاقمت مع دخول فصل الشتاء.

وطالب الأيوبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، خاصة في ظل الأمطار التي أغرقت خيام مئات الآلاف من النازحين، من دون أي استجابة إنسانية دولية.