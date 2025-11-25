اليابان | واشوكو… سر اليابان الخالد بين البساطة والجمال والنكهة الأصيلة

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 25/11/2025

واشوكو هو المطبخ الياباني التقليدي الذي يُجسّد فكرة الأكل كفنّ وامتنان للطبيعة في آن واحد. يقوم على المكونات الموسمية، والتوازن الغذائي، والاحتفاء بجمال الطبيعة من خلال أطباق بسيطة في ظاهرها، عميقة في روحها، مثل السمك المشوي، وحساء الميسو، والأرز، والمخللات. وبفضل تميّزه بين الصحة واللذة والجمال البصري، حظي الواشوكو باعتراف عالمي عندما أُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

طازج وصحي

يُعرف ”واشوكو“ بأنه المطبخ الياباني التقليدي، وتضم الوجبة النموذجية منه أطباقًا مثل السمك، حساء الميسو، الأرز، والمخللات، إلى جانب أطباق نباتية جانبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) |واشوكو: الثقافات الغذائية التقليدية لليابانيين| ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

كما أعلنت منظمة واشوكو اليابانية، وهي هيئة وطنية معنية بترويج المطبخ الياباني وثقافة الطهي، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني يومًا مخصصًا لواشوكو. وتبرز هذه المبادرة أربع سمات أساسية للمطبخ الياباني: احترام تنوّع المكونات الطازجة ونكهاتها الأصيلة؛ وتوفير توازن غذائي من خلال وجبة تقوم على الحساء والأرز وثلاثة أطباق تُسهم في نمط حياة صحي؛ وتجسيد جمال الطبيعة والاستمتاع بتغيّر الفصول؛ إضافةً إلى الارتباط الوثيق بالمناسبات السنوية، مثل احتفالات رأس السنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)