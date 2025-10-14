الاقتصاد

سعر سهم آرجان (ARGAN) يسارع بجني أرباحه – توقعات اليوم – 14-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-13 23:30PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سهم شركة كيمائيات الميثانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ونلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 11.22 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.67 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

