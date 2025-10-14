شكرا لقرائتكم خبر مركز تنمية الغطاء النباتي يطلق مبادرة جمع البذور بمركز أبحاث وتنمية المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة جمع البذور بمركز أبحاث وتنمية المراعي بمنطقة الجوف، التي تستمر 5 أيام، بهدف تعزيز استدامة الغطاء النباتي والتعريف بدور المركز في حماية المراعي الطبيعية وإعادة تأهيلها.

وتقوم المبادرة على جمع بذور النباتات الرعوية من حقول الأمهات التي أنشأها المركز في المركز نفسه والمحطات التابعة له (محطة التمريات للتجارب الحقلية وإنتاج البذور الرعوية، ومحطة بسيطا لإنتاج البذور الرعوية)، إذ جرى زراعة أشجار وشجيرات رعوية فيها وحمايتها وريها لإنتاج بذور رعوية ذات جودة عالية تستخدم في إعادة تأهيل المراعي.

وتتم عملية جمع البذور بطريقتين، الأولى يدوية وهي الطريقة المتعارف عليها، والثانية آلية باستخدام آلات عالية الجودة والكفاءة، ثم تنقل البذور إلى المستودعات للتجفيف والغربلة والتنظيف، ومن ثم تعبئتها في أكياس وتوضع بطاقة تعريفية تحمل معلومات تفصيلية عن نوع البذور ومصدرها.

ويلي ذلك نثر البذور في أراضي المراعي بالتزامن مع موسم الأمطار لتعود إلى بيئتها الطبيعية، أو زراعتها في مشاتل المركز التي تعد من أكبر المشاتل في العالم للنباتات الرعوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة سنويا، تستخدم لدعم المحميات والجهات الحكومية والمدارس والروابط البيئية.

وشملت المبادرة جمع بذور عدد من النباتات الرعوية المميزة في شمال المملكة، منها الروثة، والرغل، والعرفج، والضمران، والقطف، والغضى، والأرطى، والعاذر، لما تتميز به من قيمة بيئية وغذائية عالية للثروة الحيوانية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في استدامة المراعي الطبيعية التي تشكل نحو 73% من مساحة المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وشارك فريق جمعية أصدقاء العمل التطوعي «يمناكم» في تنفيذ المبادرة، من خلال مساهمته الميدانية في جمع البذور ضمن الجهود التطوعية، تأكيدا لأهمية الدور المجتمعي في دعم المبادرات البيئية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها.