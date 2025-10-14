شكرا لقرائتكم خبر أمانة المدينة المنورة تصدر +6000 رخصة عبر منصة «بلدي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال سبتمبر الماضي 6,152 رخصة وتصريحا عبر منصة «بلدي»، وذلك ضمن جهودها المستمرة؛ لتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في المنطقة، ودعم بيئة الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات البلدية.

وسجلت الأمانة خلال الشهر إصدار 422 رخصة بناء جديدة، و840 قرارا مساحيا، و7 رخص لترميم المباني، إضافة إلى 1,004 رخص مهنية، و146 تصريحا لمزاولة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة، فضلا عن 3,733 شهادة صحية.

وتأتي هذه الجهود امتدادا لمساعي الأمانة الرامية؛ إلى دعم التنمية العمرانية، وتسهيل الإجراءات البلدية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وجعل المدينة المنورة أكثر جذبا للاستثمار والسكن.