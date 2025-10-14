شكرا لقرائتكم خبر +40 شركة تقنية وطنية تشارك تحت مظلة «تقنية سعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» في معرض جايتكس 2025م، الذي تستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر 2025م بجناح يحمل هوية «تقنية سعودية» يضم أكثر من 40 شركة وطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» في معرض جايتكس 2025م، الذي تستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر 2025م بجناح يحمل هوية «تقنية سعودية» يضم أكثر من 40 شركة وطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية. وتأتي هذه المشاركة امتدادا لجهود «الصادرات السعودية» في تعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق صادراتها في القطاعات التقنية المتنامية. ويعد جناح تقنية سعودية منصة نوعية تجمع بين كبرى الشركات والجهات المتخصصة في التقنية والابتكار، بما يجعله نقطة التقاء رئيسة للتواصل وبناء الشراكات بين رواد القطاع. وسيشهد معرض جايتكس 2025م حضورا مميزا للشركات السعودية، التي تستعرض أحدث حلولها التقنية ومنتجاتها المبتكرة أمام الزوار والمستثمرين الدوليين، بما يعكس التقدم الذي حققته المملكة في مجالات التحول الرقمي والتقنية الحديثة. وتواصل «الصادرات السعودية» من خلال مشاركتها في المعارض الدولية تمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية كخيار موثوق عالميا، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد، ورفع مساهمة الصادرات السعودية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

