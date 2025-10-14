شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تطلق مبادرة «نتاج» لتمكين المنظمات غير الربحية في الصناعة والتعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق «نتاج» لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية بالمملكة، وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتشكل «نتاج» التي تشرف عليها الإدارة العامة للقطاع غير الربحي بالوزارة حاضنة للجمعيات الصناعية والتعدينية، تدعمها في جميع مراحل نضجها، من التأسيس حتى التشغيل، عبر حزمة من الممكنات والخدمات المتكاملة، تشمل تمكين وصولها إلى حلول تمويلية تعزز استدامتها وتوسع أعمالها، وتصميم مبادرات مبتكرة تخفض التكاليف التشغيلية للجمعيات، وترفع كفاءة أدائها المؤسسي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن «نتاج» تتضمن 3 برامج رئيسة هي برنامج «دعم تأسيس المنظمات غير الربحية»، الذي يهدف إلى تمكين المنظمات الصناعية والتعدينية من الانطلاق عبر تسهيل استكمالها لمتطلبات التأسيس، وإصدار التراخيص، وبرنامج «احتضان المنظمات غير الربحية»، الذي يسهم في بناء الكفاءة المؤسسية والتشغيلية للمنظمات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى برنامج «مسرعة المنظمات غير الربحية» من خلال تعزيز وصول المنظمات غير الربحية إلى الاستقلالية والاستدامة التشغيلية.

وأشار الجراح إلى أن «نتاج» تضم 9 خدمات متكاملة للجمعيات الصناعية والتعدينية تشمل الخدمات الإعلامية، والخدمات التقنية، والخدمات اللوجستية والتشغيلية، وخدمات الشراكات وأصحاب المصلحة، وخدمات تقييم الأثر، إضافة إلى خدمات التمكين المؤسسي والتنظيمي، وخدمات تطوير القدرات البشرية، وخدمات الوصول للتمويل، وخدمات بناء الخبرات المعرفية.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت خلال الأشهر الأخيرة تأسيس العديد من المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانا منها بالدور الحيوي للقطاع الثالث (غير الربحي) في الإسهام بتحقيق المستهدفات الوطنية، إذ تقوم الجمعيات الصناعية والتعدينية بعدة أدوار مهمة تشمل تعزيز الصادرات، وتنمية القطاع الصناعي والتعديني، وتسهيل رحلة الأعمال، وتحفيز ودعم الابتكار، وتنمية القدرات البشرية والتطوير المهني، وجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، والاستدامة المالية والتمويل، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية والسلامة، والسياسات والتشريعات.

وتصنف الجمعيات الصناعية التعدينية غير الربحية إلى جمعيات قطاعية تضم جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد، وجمعية مصنعي الأجهزة الطبية، وجمعية مصنعي التمور، وجمعية الصناعات الدوائية، وجمعية مصنعي الكيماويات، وجمعية مصنعي مواد البناء، وجمعية مصنعي الطائرات، وجمعية مصنعي الأغذية، وجمعية مصنعي الآلات والمعدات، وجمعية الصناعات البحرية، وجمعية مصنعي الأثاث، وجمعية مصنعي العصائر والمشروبات، وجمعية التعدين، وجمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتضمن تصنيفها جمعيات شاملة، منها جمعية المرأة في التعدين، وجمعية المصدرين الصناعيين، وجمعية المستقبل الصناعي، وجمعية الابتكار الصناعي، وجمعية التنمية والاستدامة، وجمعية سلاسل الإمداد، وجمعية تحفيز الصناعات، وجمعية منع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية.